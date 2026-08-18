Трамп обозначил на карте Ормузский пролив как территорию США. Фото

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление по поводу Ормузского пролива. Он назвал его "новой территорией США".

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Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social, опубликовав фрагмент карты с изображением Ормузского пролива.

Дональд Трамп обвел на карте участок моря, соединяющий Персидский и Оманский заливы, и обозначил его как Ормузский пролив. На изображении он также сделал надпись: "Новая территория Соединенных Штатов".

Американский лидер не дал никаких дополнительных пояснений по поводу своего заявления.

Напомним, Дональд Трамп заявлял о намерении США установить контроль над Ормузским проливом. Американский президент подчеркивал, что Соединенные Штаты будут обеспечивать безопасность судоходства на этом стратегически важном маршруте и фактически называл себя "хранителем" пролива. В то же время Трамп заявлял, что США возобновляют морскую блокаду Ирана, которая коснется иранских судов и их клиентов.

Как писал OBOZ.UA, в начале августа США и Иран возобновили переговоры по урегулированию ситуации вокруг Ормузского пролива. Дональд Трамп заявлял, что стороны обсуждают скорейшее возобновление полноценного судоходства через стратегический морской путь и предполагал, что пролив могут открыть в ближайшие дни. В то же время Вашингтон настаивал, что не позволит Ирану взимать плату за проход торговых и танкерных судов.

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