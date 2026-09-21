Трамп хочет ввести санкции против Международного уголовного суда – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа якобы уже подготовила санкции против Международного уголовного суда – первого в мире постоянно действующего органа правосудия, созданного для преследования и наказания лиц за самые тяжкие международные преступления. Объявление о введении экономических ограничений в отношении МУС ожидается в ближайшее время.

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Об этом Reuters сообщили два осведомленных источника. "Администрация Трампа не скрывала своего пренебрежения к суду и приложила все усилия, чтобы подорвать его деятельность", – отметили журналисты.

В июле этого года американский госсекретарь Марко Рубио объявил о кампании по изоляции МУС, призывая другие страны выйти из трибунала. Вашингтон уже ввел санкции против ряда судей и прокуроров, но ограничений в отношении самого Международного уголовного суда пока не было. Медиа утверждают, что в Белом доме давно рассматривали такое развитие событий.

По данным некоторых СМИ, решение может быть окончательно принято уже на этой неделе во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Направление американских санкций непосредственно на всю организацию и на субъекты, сотрудничающие с ней, может серьезно подорвать работу МУС.

Любые санкции, введенные Министерством финансов США в отношении всей организации, будут запрещать гражданам и компаниям Соединенных Штатов Америки предоставлять суду средства, товары или услуги без лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В МУС предупредили, что под угрозой могут оказаться такие операции, как закупка ИТ-услуг и страхование, найм следователей и проведение повседневных финансовых операций, например, выплаты десяткам американских сотрудников.

Как писал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп 18 сентября подписал закон о санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает расширение санкций, таможенных мер и запретов в отношении РФ, а также продление действующих ограничений против Исламской Республики.

– Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу за принятие санкций, инициированных покойным республиканцем Линдси Грэмом. Он подчеркнул, что у США достаточно сил для борьбы с диктаторами и достижения результатов, если они будут действовать правильно, "и сенатор Грэм в этом ни на миг не сомневался".

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