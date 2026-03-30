Трамп хочет, чтобы арабские страны оплатили войну с Ираном, – Ливитт

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы арабские государства взять на себя финансирование войны против Ирана. В Белом доме отмечают, что такая идея есть среди вариантов, которые обсуждает американский лидер.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которое она сделала 30 марта.

По ее словам, Трамп собирается обратиться к арабским странам с призывом покрыть расходы на войну с Ираном.

Во время брифинга Ливитт спросили, готовы ли арабские государства присоединиться к финансированию военной кампании. Она ответила, что не хочет опережать решение президента, однако подтвердила, что у него есть такая идея.

"Я думаю, это то, что президенту было бы очень интересно предложить им сделать. Это идея, о которой я знаю, что он ее имеет, и думаю, что вы еще услышите об этом больше от него", – отметила пресс-секретарь.

Переговоры между США и Ираном

В то же время в Белом доме заявляют, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном о прекращении войны продолжаются и, по оценке американской стороны, проходят успешно.

По словам Ливитт, публичные заявления иранского руководства часто отличаются от того, что оно говорит американским чиновникам в частных контактах.

Она утверждает, что Иран якобы уже согласился на часть условий, предложенных США, хотя публично продолжает занимать жесткую позицию.

"Несмотря на публичную риторику режима и ложные сообщения, переговоры продолжаются и проходят хорошо. То, что говорится публично, значительно отличается от того, что передают нам частным образом", – заявила Ливитт.

В то же время Иран 30 марта официально заявил, что не ведет прямых переговоров с США, несмотря на заявления Вашингтона о диалоге. В Тегеране отмечают, что получают только косвенные сигналы через посредников и считают требования США чрезмерными.

В Тегеране также обвинили американскую сторону в непоследовательности, заявив, что позиция Вашингтона постоянно меняется, тогда как Иран придерживается четкой линии с самого начала. Отдельно подчеркивается, что предложения США содержат "чрезмерные и необоснованные требования". Речь идет, в частности, о перечне из 15 пунктов, который предусматривает отказ Ирана от создания ядерного оружия, передачу высокообогащенного урана, ограничение оборонных возможностей и открытие Ормузского пролива.

Такая разная риторика США и Ирана свидетельствует о существенных разногласиях в позициях сторон относительно возможных договоренностей.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен захватить нефть в Иране, а также остров Харк в Персидском заливе, через который экспортируется иранская нефть. Несмотря на это, он отметил, что косвенные переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников продвигаются хорошо.

Также Дональд Трамп пригрозил уничтожить все энергетические объекты Ирана, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение и не откроется Ормузский пролив. По его словам, Соединенные Штаты уничтожат все иранские электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. Также под удар могут попасть все опреснительные установки.

