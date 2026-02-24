Трамп готовит преемника на 2028 год: рассматриваются две кандидатуры – Axios

Президент США Дональд Трамп все чаще обсуждает с советниками и доверенными лицами то, кто станет его преемником на посту главы государства. Кандидатур на данный момент две: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Видео дня

Об этом пишет Axios со ссылкой на несколько источников. В медиа отмечают, что Трамп сосредоточен на своем наследии накануне последних промежуточных выборов и считает, что "лучших носителей этого стандарта, чем Вэнс и Рубио, не существует".

Американский лидер отдает предпочтение Вэнсу – именно поэтому он выбрал его своим кандидатом в вице-президенты. В то же время Трамп все чаще выражает публичную и частную похвалу Рубио за его растущий авторитет на посту государственного секретаря и советника по национальной безопасности.

"Вэнс-Рубио – это мечта президента на выборах 2028 года, и, чтобы было понятно, Вэнс будет первым в списке", – сказал советник Трампа, которого президент недавно попросил поделиться мнением относительно первых мест в списке.

"Но будет ли Трамп доволен кандидатами Рубио-Вэнс? Безусловно", – добавил источник.

У Вэнса есть политические советники, которые, если он выдвинет свою кандидатуру, как ожидается, будут основой президентской кампании 2028 года. Рубио не имеет таких ресурсов – и дал понять, что он не против, чтобы Вэнс стал кандидатом.

"Если Джей Ди Вэнс выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах, он станет нашим кандидатом, и я буду одним из первых, кто его поддержит", – сказал Рубио в интервью Vanity Fair в прошлом году.

Позиция Рубио не изменилась. Источник медиа сообщил, что госсекретарь сообщил об этом Вэнсу в частном порядке. Политики являются близкими друзьями и вместе работали в Сенате.

Согласно предварительным опросам по праймериз Республиканской партии 2028 года, Вэнс значительно опережает Рубио и любого другого республиканца.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает сценария, при котором он будет баллотироваться на третий президентский срок с единственной целью – чтобы "сделать Америку снова великой". В то же время он дал понять, что избегает четкого ответа на этот вопрос, но ему нравится разжигать интригу вокруг этой темы, чтобы "сделать жизнь интереснее".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!