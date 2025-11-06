Блог | Трамп через год может перестать быть Трампом
США штурхнуло влево. После последних местных выборов демократы одержали тотальную победу над республиканцами, а мэром Нью-Йорка стал ультралевый Мамдани, мусульманин, рожденный в Уганде, социалист и сторонник независимости Палестины.
Это означает, что Трамп через год может перестать быть Трампом. Ведь если избирательные тенденции подтвердятся, через год демократы на промежуточных выборах возьмут под контроль обе палаты Конгресса. А вся система Трампа строится на абсолютном политическом контроле над всеми государственными институциями, и если хотя бы одна — а тем более Конгресс — выпадет из этой вертикали - время политики Трампа подойдет к завершению.
Небольшой пример — у Трампа наиболее любимый метод ведения внешней политики — это тарифные войны. Так вот, согласно Конституции, полномочия накладывать налоги и регулировать торговлю с иностранными государствами имеет Конгресс, и если республиканцы потеряют хотя бы одну палату, тарифные шоу Трампа завершатся.
Но это только цветочки. Ягодки будут в том, что первое, что сделают демократы, если выиграют выборы, это запустят процесс импичмента (поводы найдутся), и тогда у Трампа будут совсем другие проблемы, чем долгие переговоры с Путиным, Си, или построение бального зала в Белом доме.
Более того, внутренние политические расколы могут перейти в серьезный внутренний конфликт, и тогда США вообще будут рисковать потерять лидерские позиции в мировой политике.
Как это ни странно, серьезный шанс на спасение республиканцев может дать сам новоизбранный мэр Нью-Йорка Мамдани, — если начнет реализовывать хоть что-то из своих сомнительных предвыборных обещаний и тем самым продемонстрирует, что левачество отнюдь не лучше, а может, и хуже, чем произвол крайне правой MAGA.
Знаю, что в Украине сегодня есть немало хейтеров Трампа. Но на их месте я бы не спешил радоваться. Поскольку главным интересом Украины является сохранение доминирующей роли США в мире. Иначе в отдельных регионах эту роль возьмут на себя далеко не лучшие кандидаты на лидерство.
Поэтому болеем за обе команды. Но не так, чтобы кто-то из них тотально выиграл. А чтобы никто из них тотально не проиграл. Стабильная и прогнозируемая Америка нужна не только американцам.