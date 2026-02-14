"Только говорят и говорят": Трамп рассказал, как Иран может предотвратить удары США

Тегеран может избежать американских атак, только если заключит договоренность с Вашингтоном. В то же время смена режима в Иране была бы лучшим результатом.

Так президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста Fox News, который поинтересовался, что может сделать Иран, чтобы избежать атаки. Американский лидер отметил, что страна должна заключить соглашение с Вашингтоном.

"Если они пойдут на правильную сделку, мы этого делать не будем. Исторически они этого не делали", – добавил он.

По словам Трампа, политики в Тегеране ограничиваются разговорами, без конкретных действий. Он подчеркнул, что такое бездействие в течение 47 лет привело к человеческим жертвам.

"Уже 47 лет они только говорят, говорят и говорят, и тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят – людям отрывало ноги, руки, были изуродованы лица", – отметил Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что смена режима в Иране стала бы "лучшим, что могло бы произойти", намекая на необходимость кардинальных изменений в политической системе страны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном могут продлиться до месяца. Он предположил, что исламская страна "согласится на сделку" с США, и намекнул, что в случае несогласия по Ирану вновь будут нанесены удары.

Также он пригрозил Ирану боевой операцией, если переговоры Вашингтона с Тегераном по ядерной программе окончательно провалятся. Глава Белого дома пригрозил отправить на Ближний Восток второй авианосец, в рамках планирования вооруженного вторжения для свержения режима аятолл.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа тайно отправила в Иран тысячи терминалов Starlink. Это произошло после жестокого подавления Тегераном масштабных антиправительственных выступлений.

