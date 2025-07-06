TikTok запускает отдельную версию для пользователей в США – Reuters

TikTok разрабатывает новую версию своего приложения специально для пользователей в Соединенных Штатах. Изменения готовят накануне заключения возможной сделки по продаже TikTok группе американских инвесторов.

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Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что TikTok планирует запустить эту версию в магазинах приложений США 5 сентября.

Эта информация появилась после заявления президента США Дональда Трампа, который на днях объявил, что начнет переговоры с Китаем о возможном соглашении по TikTok 7-8 июля. Он также сказал, что США "практически" уже имеют договоренность о продаже сервиса коротких видео.

По словам источников, пользователям придется загрузить новую версию приложения, чтобы продолжить пользоваться TikTok в США. Существующее приложение будет оставаться активным до марта следующего года, хотя сроки могут быть изменены.

В прошлом месяце администрация Трампа продлила до 17 сентября срок, в течение которого китайская компания ByteDance должна избавиться от американских активов TikTok. В TikTok пока не предоставили комментарий в ответ на запрос Reuters, и агентству не удалось независимо подтвердить информацию о запуске новой версии.

В 2024 году рассматривалась сделка о создании новой американской компании, которая бы управляла TikTok в США и имела бы контрольный пакет, принадлежащий американским инвесторам. Однако реализацию сделки остановили после того, как Китай заявил, что не одобрит ее из-за объявления Трампа о повышении пошлин на китайские товары.

Трамп также добавил, что Соединенным Штатам, вероятно, придется получить одобрение сделки от китайской стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, корпорация Microsoft вела переговоры о приобретении социальной сети TikTok. Также глава Белого дома надеялся увидеть "тендерную войну" со стороны компаний, которые позволят китайской платформе продолжить работу в Соединенных Штатах.

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