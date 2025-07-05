Трамп анонсировал новые переговоры с Китаем по TikTok: когда они состоятся

Соединенные Штаты Америки начнут переговоры с Китаем по потенциальному соглашению о TikTok уже в начале следующей недели. По его словам, США "практически" уже имеют договоренность о продаже приложения для коротких видео.

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Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в комментарии журналистам на борту самолета Air Force One, пишет Reuters. Предварительно, это произойдет в понедельник или вторник.

"Я думаю, что мы начнем в понедельник или вторник... разговоры с Китаем, возможно, с президентом Си или одним из его представителей, но мы бы почти достигли соглашения", – сказал президент.

Напомним, в прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок, в течение которого китайская компания ByteDance должна избавиться от американских активов TikTok.

Ранее весной обсуждалось соглашение о передаче американских операций TikTok новой компании в США, контроль над которой имели бы американские инвесторы. Однако реализация этой договоренности была остановлена после того, как Китай заявил, что не поддержит сделку в ответ на анонсированные Трампом повышенные тарифы на китайские товары.

Американский лидер сказал, что Соединенным Штатам, вероятно, придется получить одобрение сделки от Китая для реализации договоренности.

На вопрос, насколько он уверен, что Китай согласится на сделку, Трамп ответил: "Я не уверен, но думаю, что да. У нас с президентом Си прекрасные отношения, и я думаю, что это хорошо для них. Я думаю, что соглашение хорошо для Китая и хорошо для нас".

Как сообщал OBOZ.UA, корпорация Microsoft вела переговоры о приобретении социальной сети TikTok. Также глава Белого дома надеялся увидеть "тендерную войну" со стороны компаний, которые позволят китайской платформе продолжить работу в Соединенных Штатах.

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