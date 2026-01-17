TikTok начнет удалять аккаунты детей до 13 лет в Европе: когда это начнется

Китайская платформа TikTok в течение ближайших недель начнет разворачивать по всей Европе новую технологию определения возраста. Учетные записи, которые принадлежат детям до 13 лет, будут удаляться.

Видео дня

Об этом компания сообщила информагентству Reuters в пятницу, 16 января. Решение принято на фоне усиленного регуляторного давления по выявлению несовершеннолетних пользователей.

Новая система проверки возраста тестировалась в течение года в Великобритании. Анализируя данные профиля, опубликованные видео и поведенческие сигналы, система оценивает, может ли аккаунт принадлежать несовершеннолетнему пользователю.

В течение тестового периода уже было обнаружено и удалено тысячи учетных записей, зарегистрированных пользователями в возрасте до 13 лет.

В TikTok отметили, что аккаунты, которые система обозначает как потенциально детские, не блокируют автоматически. Их дополнительно будут проверять специализированные модераторы.

Запуск новой системы происходит на фоне пристального внимания европейских регуляторных органов к методам проверки возраста на цифровых платформах. Органы власти в европейских странах выражают обеспокоенность тем, что нынешние подходы либо неэффективны, либо слишком вмешиваются в приватность пользователей.

В TikTok отметили, что несмотря на масштабные усилия, в мире нет общепринятого способа подтвердить возраст человека с сохранением приватности.

Новая технология была специально разработана с учетом европейских требований по защите данных. При ее создании компания сотрудничала с Комиссией по защите данных Ирландии – ключевым регулятором конфиденциальности в Европейском Союзе.

Европейских пользователей TikTok отдельно проинформируют о внедрении новой технологии.

Как сообщал OBOZ.UA, Австралия стала первой в мире страной, которая запретила доступ к социальным сетям детям в возрасте до 16 лет. С 10 декабря все несовершеннолетние австралийские пользователи потеряли доступ к соцсетям TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch и Threads. Эти платформы под угрозой штрафа в 49,5 миллионов долларов должны были до этого времени удалить учетные записи пользователей до 16 лет и запретить им регистрацию новых аккаунтов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!