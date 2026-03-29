Танкер с саудовской нефтью прошел Ормузский пролив – медиа

Танкер с саудовской нефтью пересек Ормузский пролив и направляется в Пакистан. Это произошло в субботу вместе с выходом еще шести судов из Персидского залива, свидетельствуют данные отслеживания.

Видео дня

По информации, собранной Bloomberg на основе трекинговых сервисов, всего семь судов покинули регион. Среди них – нефтяной танкер, два газовоза со сжиженным топливом и четыре балкера. Источник отмечает, что все они двигались северным маршрутом вдоль побережья Ирана.

Суда выбрали узкий проход между иранскими островами Ларак и Кешм. Именно здесь, как отмечается, Тегеран усиливает контроль над судоходством. Иранский парламент сейчас работает над законопроектом, который предусматривает введение платы за безопасный проход через пролив.

Ситуация выглядит напряженной, хотя движение не остановилось полностью. Но объемы перевозок, как видно из данных, остаются значительно ниже довоенного уровня. И это, кажется, ключевой момент – суда идут, но осторожно и не так массово, как раньше.

Подробности движения судов

Самым заметным среди судов, покинувших залив в субботу, стал нефтяной танкер P. Aliki. По имеющимся данным, он перевозит около 650 тысяч баррелей саудовской нефти в Пакистан. Это один из немногих подтвержденных маршрутов с конкретным грузом и пунктом назначения.

Вместе с ним через пролив прошли два газовоза со сжиженным нефтяным газом, которые направляются в Индию. Также было зафиксировано четыре балкера, среди которых два ходят под иранским флагом. Часть этих судов наблюдатели заметили еще накануне, но их выход подтвердился только сейчас.

В то же время отслеживание судов в этом регионе затруднено. Сигналы часто искажаются из-за электронных помех, а некоторые корабли вообще выключают транспондеры в зонах повышенного риска. Из-за этого данные могут быть неполными или поступать с задержкой.

Отдельно отмечается, что танкеры, связанные с Ираном, продолжают проходить пролив без включенных систем отслеживания. По подсчетам Tankertrackers.com, средний объем такой транспортировки в первые 23 дня марта составил около 1,6 млн баррелей в сутки.

Как писал OBOZ.UA, посол Ирана в Великобритании Али Мусави заявил, что Ормузский пролив остается открытым для всех кораблей, кроме судов, связанных с "врагами Ирана". Тегеран готов работать над соблюдением правил безопасности судоходства.

