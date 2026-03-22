'Открыт для всех, кроме врагов': в Иране прокомментировали ситуацию с Ормузским проливом

Ормузский пролив остается открытым для всех кораблей, кроме судов, связанных с "врагами Ирана". Тегеран готов работать над соблюдением правил безопасности судоходства.

Об этом в комментарии китайскому информагентству"Синьхуа" заявил посол Ирана в Великобритании Али Мусави. Его заявление цитирует агентство Reuters.

Комментарии чиновника прозвучали до того, как президент США Дональд Трамп угрожал атаковать иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет "полностью открыт" в течение 48 часов. Дипломат добавил, что Тегеран до сих пор остается на стороне дипломатии.

"Дипломатия действительно остается приоритетом Ирана. Однако, полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие являются более важными", – сказал Мусави, добавив, что нападения Израиля и США на Иран были "причиной существующей ситуации в Ормузском проливе".

Кроме того, он заявил, что Тегеран будет продолжать сотрудничать с Международной морской организацией для улучшения безопасности на море и защиты моряков в Персидском заливе, добавив, что корабли, которые не принадлежат "врагам Ирана", могут проходить проливом, координируя меры безопасности с Тегераном.

Агентство пишет, что угроза иранских атак во время операции США и Израиля против Ирана помешала большинству судов пройти через узкий пролив, который транспортирует около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Это грозит глобальным энергетическим кризисом.

Напомним, ранее Дональд Трамп озвучил странам Персидского залива финансовый ультиматум относительно войны с Ираном. Союзникам предложили два сценария – заплатить за продолжение боевых действий или за их прекращение. Речь идет о суммах в триллионы долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде убеждены: рост стоимости газа значительно страшнее, чем нефти. Сейчас цена на газ самая большая с 2020 года и возможностей для снижения нет. Это вызвано израильскими ударами по крупнейшему заводу сжиженного природного газа во всем мире.

