"Такого объекта не будет нигде в мире": Трамп заявил о готовности превратить Триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс

Триумфальная арка, которую строят в столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне, возможно, будет преобразована в крупный военный комплекс. Это будет объект "высшего класса", которого мир еще не видел.

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Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что среди 59 столиц и крупнейших городов Вашингтон – единственный в мире, где нет подобного сооружения.

"Теперь она появится и, без сомнения, превзойдет всех!" – написал Трамп.

По его мнению, новый военный комплекс позволит хранить и при необходимости быстро задействовать большое количество дронов. Также там должны храниться боеприпасы для снайперов, которых президент США предлагает разместить на крыше здания и на прилегающей территории.

"Я согласился на строительство комплекса по просьбе Вооруженных сил США и из соображений национальной безопасности", – написал Трамп, но не уточнил, о какой именно угрозе и от кого идет речь.

Что предшествовало

В октябре 2025 года в Вашингтоне на территории Белого дома началось строительство нового бального зала для президента США Дональда Трампа. Тогда строительные бригады снесли огромные участки крытого входа и окон в Восточном крыле, которое, по словам американского лидера, "полностью модернизируется".

В апреле 2026 года в Белом доме представили проект 76-метрового сооружения, которое должно стать "новым символом" американской столицы. Сам президент США уже назвал ее "Аркой Трампа" и заявил, что это должна быть "величайшая и самая красивая Триумфальная арка в мире".

В мае 2026 года Сенат США проголосовал против включения в республиканский законопроект о выделении одного миллиарда долларов на безопасность другого проекта Трампа – бального зала в Белом доме.

Сам президент США заявлял, что новый бальный зал станет не только местом для светских мероприятий, но и объектом обеспечения национальной безопасности с шестью подземными этажами и инфраструктурой для ПВО и ПРО.

Впрочем, уже в августе 2026 года Федеральный апелляционный суд США обязал администрацию Дональда Трампа приостановить строительство бального зала стоимостью 400 млн долларов на территории Белого дома. Судьи пришли к выводу, что президент не имеет права кардинально изменять исторический комплекс без одобрения Конгресса.

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