Строительство бального зала Трампа столкнулось с новым препятствием: что произошло

Сенатор от Луизианы Билл Кэссиди проиграл республиканские праймериз после масштабной кампании против него со стороны президента США Дональда Трампа и министра здравоохранения Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего. Кэссиди стал одной из самых известных жертв политической мести Трампа за голосование по импичменту после событий 6 января 2021 года.

Его вылет из гонки также может изменить баланс влияния в сенатском комитете по здравоохранению США. Кэссиди занял последнее место в трехсторонних праймериз в штате Луизиана. Об этом сообщает Bloomberg.

После подсчета более 92% бюллетеней конгрессвумен Джулия Летлоу получила почти 45% голосов, а казначей штата Джон Флеминг более 28%. Кэссиди набрал около 25% и выбыл из борьбы.

Трамп сразу отреагировал на результаты, заявив в соцсетях, что "политическая карьера Кэссиди завершена". Президент США годами критиковал сенатора за поддержку импичмента после штурма Капитолия сторонниками Трампа в 2021 году.

Во время кампании Кэссиди пытался демонстрировать поддержку отдельных инициатив Белого дома, в частности налогового пакета Трампа, однако это не помогло ему сохранить поддержку избирателей-республиканцев.

Поражение сенатора стало также победой для политической команды Роберта Кеннеди-младшего, которая активно поддерживала Летлоу. Ранее между Кэссиди и Кеннеди возникали конфликты из-за кадровых назначений и политики вакцинации.

Сам Кэссиди после объявления результатов заявил, что "страна не должна зависеть от одного человека", а политики должны служить Конституции, а не личным интересам.

Теперь Летлоу и Флеминг выйдут во второй тур праймериз в следующем месяце. Победитель почти гарантированно получит место в Сенате, ведь Луизиана традиционно поддерживает республиканцев.

