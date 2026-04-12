Такого не было со времен холодной войны: Канада заявила о подготовке к масштабному перевооружению

Канада объявила о подготовке к масштабному перевооружению, которого не наблюдалось со времен Холодной войны. Страна планирует расширить регулярную армию, увеличить количество резервистов и создать "стратегический резерв" до 300 тысяч гражданских лиц.

Об этом генерал Дженни Кариньян сообщила в интервью Sky News. Она стала первой женщиной на посту руководителя вооруженных сил Канады и возглавила процесс трансформации армии. По ее словам, мировая ситуация с безопасностью изменилась, поэтому войско должно быть готовым.

"Мир изменился. Мы должны готовиться к масштабным конфликтам, более традиционным, поэтому нам нужны другие вооруженные силы и другие способности", – отметила она.

Среди угроз, которые отслеживает военное руководство: возможность запуска дальнобойных ракет враждебными государствами, например Россией и Северной Кореей. Кроме этого, внимание уделяется усилению конкуренции в Северном регионе и Арктике, которые имеют стратегическое значение для Канады.

На этом фоне правительство Канады рассматривает участие в многонациональных силах под руководством Великобритании, которые работают в регионе Северной Атлантики, Балтийского моря и Арктики. Генерал Кариньян во время визита в Лондон встретилась с представителями Объединенных экспедиционных сил (JEF), в которые входят 10 стран-союзников.

"Мы чувствуем себя очень желанными гостями. С моей точки зрения, JEF открывает много возможностей для большего сотрудничества и лучшего реагирования на военные вызовы, с которыми мы сталкиваемся", – отметила генерал.

Она отметила, что потенциальное участие Канады в JEF может усилить сотрудничество и оперативность реагирования на военные вызовы. Генерал Кариньян также отметила, что современная трансформация армии происходит на фоне изменения подходов к оборонным расходам. По ее словам, нынешние условия позволяют Канаде снова рассматривать расширение международного военного сотрудничества.

Напомним, Конгресс Соединенных Штатов еще в конце прошлого года одобрил законопроект об оборонной политике страны, в котором предусматриваются изменения в регистрации военнообязанных лиц США. В частности, предусматривается "автоматическая регистрация" в соответствующую базу данных Пентагона всех без исключения мужчин с гражданством США, начиная с 18-летних лиц.

