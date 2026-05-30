Суд в США запретил Трампу переименовывать Центр Кеннеди в свою честь: что известно о решении

Федеральный суд США вынес резонансное решение, заблокировав попытку администрации Дональда Трампа изменить название знаменитого Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне и полностью остановить его работу на двухлетнюю реконструкцию. Окружной судья США Кристофер Купер постановил немедленно убрать имя Трампа со здания центра.

Решение также касается официального сайта и всех сопутствующих материалов. Об этом сообщает Reuters.

Превышение полномочий

На выполнение судебного требования администрации Трампа предоставлено 14 дней. Данный вердикт стал итогом масштабного общественного недовольства и судебного иска, поданного представителем Демократической партии Джойс Битти.

В своем решении судья Купер подчеркнул, что Попечительский совет Центра Кеннеди грубо превысил свои юридические полномочия. Согласно федеральному закону, этот комплекс был учрежден Конгрессом как официальный "живой мемориал" погибшему президенту Джону Кеннеди.

Суд постановил, что поскольку название центру было присвоено высшим законодательным органом США, то и менять его имеет право исключительно Конгресс, а не исполнительная власть.

Блокировка двухлетнего закрытия

Помимо вопроса о переименовании, суд выдал предварительный судебный запрет на полную приостановку деятельности центра. Администрация Трампа планировала полностью закрыть культурный комплекс на два года, начиная с июля 2026 года, для проведения масштабной реконструкции.

Судья охарактеризовал эти действия как "халатные", отметив, что решение о закрытии принималось на основе односторонней презентации без должной оценки колоссального ущерба для культурных программ и мемориальной функции объекта. Согласно судебному постановлению, проведение критически важных ремонтных работ, включая устранение протечек и модернизацию инфраструктуры, разрешено, однако полная остановка работы учреждения заблокирована.

Что предшествовало

После вступления в должность на второй президентский срок Дональд Трамп назначил себя председателем Попечительского совета Центра Кеннеди и заменил ключевых членов совета своими ближайшими союзниками. В декабре 2025 года совет проголосовал за переименование комплекса в "Центр исполнительских искусств памяти Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди".

Этот шаг спровоцировал волну критики, судебные иски и массовый протест со стороны культурного сообщества. Многие известные артисты в знак протеста начали отменять свои выступления.

После оглашения судебного вердикта Трамп опубликовал заявление в своей социальной сети Truth Social. Президент выразил резкое недовольство решением суда и дал понять, что теряет интерес к дальнейшему руководству объектом. Он сообщил, что поручил Министерству торговли подготовить процесс передачи всех функций по управлению, содержанию и финансированию центра обратно в ведение Конгресса.

На данный момент представители Министерства юстиции и Белого дома не дали официальных комментариев относительно того, планирует ли администрация подавать апелляцию на решение окружного судьи.

