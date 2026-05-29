Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума на фоне разговоров о новой 250-долларовой банкноте с его портретом. Фото

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низких показателей. Параллельно с этим в стране обсуждают идею выпуска 250-долларовой банкноты с портретом главы Белого дома.

Об изменении отношения к президенту США свидетельствует ряд майских опросов. Например, по данным Emerson College Polling, уровень поддержки Трампа составил 39%. В апреле этот показатель составлял 40%. В целом средние показатели, по данным различных исследований, свидетельствуют, что рейтинг главы Белого дома длительное время не поднимается выше 38%.

Банкнота с портретом Трампа

По данным The Washington Post, в США обсуждают создание новой купюры номиналом 250 долларов с портретом Дональда Трампа. Администрация якобы требовала от Бюро гравировки и печати разработать макет такой банкноты.

Однако в США более 150 лет действует норма, запрещающая размещать портрет любого живого человека на банкнотах или ценных бумагах.

На брифинге в Белом доме министра финансов Скотта Бессента спросили о законности размещения Трампа на деньгах.

"Мы готовимся ко всему, если это будет принято. Я не думаю, что есть что-то неуместное в том, чтобы президент Соединенных Штатов был... на памятной купюре к 250-летию", – сказал он.

В издании также отметили, что готовые макеты уже есть. Однако руководство Бюро гравировки и печати указывало, что выпуск такой купюры может быть незаконным и потребует значительного времени. Впоследствии руководителя учреждения уволили. На его место назначили более лояльного к администрации чиновника.

Кроме того, уже печатаются стодолларовые купюры с подписью Трампа. В отличие от предыдущей идеи, эта разрешена законом.

По данным CNN, идею создания новой банкноты критикуют политики и эксперты. Часть из них указывает на возможное нарушение закона и сложность воплощения такого проекта, ведь его должен одобрить Конгресс. В медиа отметили, что даже не все республиканцы могут не поддержать эту идею.

Отдельно в США обсуждают предложенное изображение Трампа для банкноты. Журналистка и бывшая ведущая Fox News Гретчен Карлсон, комментируя прототип на CNN, отметила, что волосы главы Белого дома на изображении выглядят неудачно. Она также предположила, что Трамп мог бы быть недоволен таким вариантом портрета и, вероятно, выбрал бы другое фото.

