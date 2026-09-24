Суд в Хорватии разрешил экстрадицию украинца Журавлева по делу «Северных потоков»: что известно

Окружной суд хорватского города Пула принял решение об экстрадиции украинца Владимира Журавлёва в Германию. Там его подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", а защита уже заявила о намерении обжаловать решение.

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Об этом говорится в решении суда, сообщает "Суспильне". Коллегия судей во главе с Эдвиной Суевич вынесла решение 18 сентября, а в письменной форме сообщила о нем через пять дней.

Что решил хорватский суд

Решение суда еще должно вступить в законную силу, после чего может быть запущена процедура передачи украинца немецкой стороне.

"После вступления этого решения в законную силу Министерство внутренних дел Хорватии передаст Владимира Журавлева компетентным органам Германии", — говорится в документе.

Украинский адвокат Журавлева Николай Катеринчук назвал решение предвзятым и политическим. По его словам, сторона защиты намерена обжаловать его в апелляционном порядке.

Что известно о деле

19 августа в Хорватии был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году. Германия выдала европейский ордер на его арест.

По версии немецкого следствия, Журавлев может быть причастен к операции по подрыву газопроводов в Балтийском море. Его задержание в Хорватии стало очередным этапом процедуры передачи украинца немецкой стороне.

В сентябре Германия также обновила европейский ордер на арест Журавлева, добавив к делу квалификацию "военное преступление". Защита украинца назвала это новым этапом борьбы за его права.

После задержания Журавлева Германия работала над его экстрадицией из Хорватии. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявлял, что уже контактировал с хорватскими властями, чтобы обеспечить передачу украинца немецкой стороне.

Как писал OBOZ.UA, ещё одним украинцем, фигурирующим в деле о подрыве "Северных потоков", является Сергей Кузнецов. Его задержали в Италии после того, как Германия выдала европейский ордер на его арест.

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