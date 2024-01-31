Суд в Гааге 31 января объявит исторический приговор по делу о сбитии малайзийского 'Боинга': какие это повлечет за собой

В среду, 31 января 2024 года, должно произойти событие, которое будет иметь историческое значение для Украины и мира. В 15:00 по Гааге Международный суд ООН объявит решение по существу по делу, которое Украина подала в январе 2017 года против России.

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Об этом сообщила бывшая заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Лана Зеркаль на своей странице в Facebook. Она также отметила, что в ноябре 2019 одержала первую и значительную победу.

"Тогда МС ООН отклонил все возражения России и ее известных адвокатов по юрисдикции Суда рассматривать дело по иску Украины о применении Международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Собственно, эти фото по истории процесса и иллюстрируют только небольшую часть работы продолжительностью в девять лет", – отметила в своем сообщении Зеркаль.

На первом фото – из такого количества томов состоит каждый экземпляр Меморандума (документ, в котором изложены правовые позиции и факты).

На другом – момент, когда Зеркаль подписывала каждый экземпляр.

На третьем – представление позиции Украины перед полным составом Суда.

"Уже завтра этот судебный орган может признать Россию нарушителем международного права. Это станет историческим прецедентом – Украина получит юридически установленное право на надлежащую компенсацию за нарушение этих международных договоров. Решение ТС ООН также будет иметь определяющее значение для дальнейшего развития и применения международного права в сфере борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией", – добавила дипломат.

По словам Зеркаль, фактически Суд определит, может ли государство, являющееся постоянным членом Совета Безопасности ООН, безнаказанно нарушать все нормы международного права, манипулировать фактами и цинично врать миру, распространяя свою грязную пропаганду.

"Ведь пока Россия пытается доказать миру, что перед лицом "могущественной нации" и верховенство права, и этот Суд ничего не значат. Решение по этому делу будет первым правовым ответом цивилизованного мира на грандиозное пренебрежение России к международному праву и Международному суду ООН в частности. Что мы доказываем по этому делу? По делу, которое мы долго и тщательно готовили, мы доказываем, что российские должностные лица сознательно финансировали террористические акты в Украине", – подчеркнула Зеркаль.

Она напомнила, что россияне снабжали незаконным вооруженным формированием деньги, ракеты и бомбы, зная, что они будут использованы для убийства, принуждения и запугивания гражданского населения.

"Это не история ошибок", а четко понятный шаблон. Когда российские лица предоставляли деньги и оружие исполнителям террористических актов, они ясно знали, как эти средства будут использованы – они пойдут на пополнение списка ужасов для гражданского населения. Когда так называемая "ДНР" выстрелила из оружия, которое не могло отличить гражданские самолеты от военных. Когда российские чиновники предоставили "ДНР" комплекс "Бук", они знали, что его планируют использовать для совершения террористического акта", – подчеркнула Зеркаль.

Она также отметила, что множество дискриминационных действий российской власти преследовали цель уничтожения или нарушения прав человека двух этнических групп в Крыму: крымских татар и украинской общины. В аннексированном Крыму эти две этнические группы стали мишенью России для их коллективного наказания за принципиальное сопротивление.

По словам Зеркаль, дискриминационные действия России касаются не только многих аспектов политической и культурной жизни этих сообществ, но и "модели поведения".

"В совокупности действия России составляют последовательную схему карательных действий против этнических групп с дискриминационной целью. Что может Суд? Международный суд ООН может признать нарушение России международных обязательств по запрету финансирования терроризма и расовой дискриминации; разъяснить основные стандарты этих конвенций. Приказать России выполнить требования обеих конвенций. Удерживать постоянную юрисдикцию для содержания действий России под непрерывным судебным надзором, пока не будет определена полная и справедливая компенсация", – отметила она.

По мнению Зеркаль, это решение будет влиять и на развитие ситуации на Ближнем Востоке, где Иран и, возможно, Россия финансируют нападения хуситов и подпитывают ресурсами своих прокси.

"Завтра мы узнаем не только о том, какое решение принял Суд относительно нарушений России, но и поймем, по какому пути пойдет международное регулирование вопроса борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминации", – резюмировала дипломат.

Напомним, в сентябре в Гааге начались предварительные слушания по иску Украины в РФ о геноциде. Он был подан через три дня после вторжения – 27 февраля 2022 года.

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9 марта 2020 года в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате аварии погибли 298 человек, находившихся на борту.

В то же время на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.

Сторона обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 заявила, что имеет доказательства, что лайнер был сбит с российской установки "Бук".

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