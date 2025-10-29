Украина определилась с основной БМП для собственного производства: когда заработает завод Rheinmetall. Фото

Украина выбрала основную боевую машину пехоты, которую будет производить на собственной территории – ею станет немецкая KF41 Lynx от концерна Rheinmetall. По словам генерального директора концерна Армина Паппергера, речь идет о контракте на поставку нескольких сотен машин, хотя точные цифры не раскрываются.

Как пишет немецкое издание Defence Network, первый Lynx, собранный в Венгрии, прибыл в Украину еще в конце 2024 года для испытаний. На прошлой неделе на встрече в формате "Рамштайн" министры обороны Украины и Германии подписали соглашение о создании совместного производства Lynx в Украине. Rheinmetall планирует открыть завод до конца 2025 года.

Модульная платформа для войска

KF41 Lynx создана на основе опыта программ Puma и Boxer и является полностью модульной платформой. Ее главное преимущество – возможность быстрой замены корпуса или боевого модуля с помощью крана.

Это позволяет адаптировать машину под различные боевые задачи – от разведки и минометной поддержки до ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Машину впервые показали в 2018 году на выставке Eurosatory. Она вмещает трех членов экипажа и девять десантников, весит до 50 тонн, имеет двигатель мощностью 1140 л.с. и развивает скорость до 70 км/ч.

Такие характеристики делают Lynx одной из самых современных БМП на рынке.

Испытания украинскими бойцами

Как ранее писал OBOZ.UA, в Вооруженных силах Украины уже продолжаются испытания немецких Lynx в самой новой конфигурации KF41. Всего планируется протестировать 10 машин. Первая из них была передана украинским военным еще в декабре 2024 года.

Тогда, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung 7 января 2025 года подтвердил, что эти испытания необходимы для подготовки к полномасштабному производству в Украине. Первый образец для тестирования изготовили на заводе концерна в немецком городе Унтерлюс.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как немецкий концерн Rheinmetall открыл в Украине первый совместный цех для ремонта бронетехники, что стало шагом к расширению производственного присутствия компании в нашей стране.

Еще в 2024 году OBOZ.UA писал как немецкий оружейный концерн Rheinmetall договорился с Украиной о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx. Тогда отмечалось, что представители обеих сторон договорились начать совместное производство на полях Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall в 2023 году официально открыл в Венгрии завод по производству боевых машин пехоты Lynx. Производство начало работать в городе Залаэгерсег. Тогда, на официальном открытии завода присутствовали генеральный директор концерна Армин Паппергер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий.

