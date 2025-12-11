Китай впервые запустил гигантский 'авианосец дронов': в Bloomberg раскрыли подробности

В Китае совершил свой первый полет Jiutian – тяжелый беспилотник, который называют авианосцем дронов. Машина способна перевозить несколько тонн вооружения и запускать сотни малых аппаратов, работающих роями. Первый вылет состоялся в провинции Шэньси, после чего дрон передали на дальнейшие испытания.

О запуске сообщило агентство Xinhua, на которое ссылается Bloomberg. Американское издание отмечает, что это – очередной шаг Пекина в развитии ударных беспилотных систем.

Jiutian, название которого переводится как "девять небес", впервые поднялся в воздух в северо-западном регионе Китая. По данным Bloomberg, аппарат позиционируют как крупнейший в мире дрон-платформу, способную размещать одновременно большое количество беспилотных атакующих систем. Его сравнивают с авианосцем из-за возможности нести управляемое вооружение на восьми точках крепления и запускать рои малых дронов. Машина поддерживает грузоподъемность до шести тонн. Под крылом и фюзеляжем можно интегрировать бомбы, ракеты класса "воздух – воздух" и противокорабельные ракеты, а также одноразовые дроны-камикадзе. Отдельно предусмотрен отсек, где, по оценкам экспертов, может размещаться более сотни малых беспилотников.

Jiutian был впервые показан публично на авиасалоне в Чжухае в 2024 году. Хотя его наземные характеристики выглядят впечатляюще, аналитики отмечают, что большой размер может сделать платформу более заметной для вражеских систем ПВО, что снижает ее скрытность в реальном бою. Китайская армия активно наращивает парк беспилотных систем, включая атакующие и разведывательные платформы. Перед тем как Jiutian станет частью регулярного флота Народно-освободительной армии, аппарат должен пройти полный цикл полетных и эксплуатационных тестов. Его производитель – государственная компания Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co Ltd.

Как сообщал OBOZ.UA, тема китайских технологий в оборонных проектах РФ неоднократно становилась предметом расследований украинских спецслужб. В частности, СБУ установила, что в дронах "Герань", которыми Россия атаковала Киев, были детали с маркировкой китайского производителя Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, Ltd. Эти компоненты изъяли при осмотре обломков после ночного обстрела столицы, а сам удар квалифицировали как военное преступление.

