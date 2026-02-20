'Стоило США два пункта ВВП': Трамп обвинил демократов в замедлении экономического роста США

Президент США Дональд Трамп заявил, что замедление экономического роста страны связано с частичными прошлогодним и нынешним шатдаунами правительства, ответственность за которые он возложил на демократов. По словам американского лидера, остановка работы федеральных учреждений существенно ударила по показателям ВВП.

Видео дня

Об этом Дональд Трамп написал в пятницу, 20 февраля, в своей социальной сети Truth Social. Он также призвал избегать новых шатдаунов и снижать процентные ставки для стимулирования экономики.

"Организованный демократами шатдаун стоил Соединенным Штатам по меньшей мере двух пунктов ВВП. Именно поэтому они снова пытаются это повторить, хотя и в меньшем масштабе", – написал американский президент.

В то же время он традиционно раскритиковал председателя Федеральной резервной системы США Джея Пауэлла, обвинив его в нежелании быстрее снижать ставки и назвав "худшим".

Как пишет The New York Times, американская экономика начала терять темпы в конце 2025 года на фоне длительного частичного прекращения работы правительства. По информации министерства торговли США, реальный ВВП в четвертом квартале вырос на 1,4% в годовом измерении, что существенно ниже показателя третьего квартала (4,4%).

В целом по итогам 2025 года экономика США выросла на 2,2% против 2,3% годом ранее. Аналитики также указывают, что торговая политика администрации Трампа, в частности периодические торговые конфликты, создавали дополнительную неопределенность для бизнеса, сдерживая инвестиции и темпы создания рабочих мест.

В то же время большинство аналитиков ожидают ускорения роста экономики в 2026 году благодаря налоговым сокращениям, одобренным Конгрессом в прошлом году, а также из-за снижения процентных ставок, которое Федеральная резервная система начала в конце прошлого года.

Шатдаун в США 2025 года

Правительственный шатдаун 2025 года стал самым длинным в истории США. Он длился 43 дня.

Остановка работы правительства началась 1 октября 2025 года и завершилась 12 ноября 2025 года. Этот шатдаун превзошел предыдущий рекорд в 35 дней, установленный в 2019 году при первом президентстве Трампа.

Причиной остановки работы правительства стали споры в Конгрессе по финансированию на 2026 фискальный год, в частности из-за вопроса субсидий на медицинское страхование (Affordable Care Act).

Вследствие шатдауна около 670 000–900 000 федеральных работников были отправлены в вынужденные отпуска, а еще более миллиона – работали без оплаты до завершения кризиса.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января 2026 года в США начался новый частичный шатдаун. Это произошло из-за того, что хотя Сенат принял финансирование большинства государственных агентств до сентября, но соответствующий законопроект еще не был одобрен Палатой представителей Конгресса США. Новый шатдаун состоялся лишь через 11 недель после предыдущего, побившего рекорды по продолжительности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!