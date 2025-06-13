Стих из Торы: Нетаньяху оставил записку в Стене Плача перед ударом по Ирану. Фото

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху намекнул на начало операции "Восходящий лев", направленной против иранских ядерных объектов, в записке, которую он оставил у Стены Плача за несколько часов до запланированного начала ударов. В записке он процитировал стих из Торы.

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Содержание послания было обнародовано израильской общественности утром в пятницу, 13 июня. Об этом пишет Jerusalem Post.

Записка Биньямина Нетаньяху содержала стих из Торы, из которого было взято название операции ЦАХАЛ. Премьер процитировал отрывок из ветхозаветной Книги Чисел 23:24 о том, что "народ поднимется, как лев".

Полный стих звучит так: "Вот, народ восстанет, как великий лев, и поднимется, как молодой лев: он не ляжет, пока не съест добычу и не выпьет крови убитых".

Издание отмечает, что визит премьер-министра Нетаньяху к Стене Плача в Иерусалиме, возможно, был частью скоординированного израильского плана, направленного на отвлечение внимания Тегерана.

В дни, предшествовавшие удару ЦАХАЛа по ядерным объектам Ирана, офис премьера, похоже, организовал ряд ложных сигналов, включая стратегию "утечки", фабрикацию уловок с отпуском и использование переговоров с Соединенными Штатами в качестве приманки, пишет издание.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание принять меры против ядерной программы Ирана еще в ноябре 2024 года. Операция изначально была запланирована на апрель 2025 года, но по разным причинам откладывалась.

Как сообщал OBOZ.UA:

Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

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