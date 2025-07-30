'Стармер вознаграждает ужасный терроризм': Нетаньяху предостерег, что Палестинское государство будет угрожать Британии

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху раскритиковал своего британского коллегу Кира Стармера из-за объявления последним планов признания палестинского государства. Израильтянин заявил, что это "вознаграждает ужасный терроризм ХАМАСа и наказывает его жертв".

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Такое заявление Нетаньяху сделал в соцсети Х. Премьер Израиля также отметил, что все равно британцы не смогут потакать джихадистским террористам.

"Стармер вознаграждает ужасный терроризм ХАМАСа и наказывает его жертв. Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня будет угрожать Британии завтра. Попустительство джихадистским террористам всегда терпит неудачу. Оно потерпит неудачу и с вами. Этого не произойдет", – заверил Нетаньяху.

Что предшествовало

Ранее Стармер заявил, что во время очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в сентябре, Великобритания официально объявит, что признает Палестину в качестве отдельного государства. Так произойдет, если до начала Генассамблеи ООН Израиль не обеспечит улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и не обязуется придерживаться "долгосрочного устойчивого мира".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналогичное (но без требований) заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Он также заявил, что Париж признает Палестину государством в сентябре во время Генассамблеи ООН, и призвал к демилитаризации ХАМАС.

Интересно – в США позицию Макрона назвали пощечиной жертвам теракта 7 октября 2023 года. Заявление Кира Стармера американцы еще не прокомментировали.

Относительно требования Британии – напомним, что Израиль еще 26 июля возобновил сброс гуманитарной помощи в сектор Газа. Серию мероприятий, направленных на улучшение ситуации в анклаве, начали в соответствии с указаниями политического руководства и для "опровержения ложных утверждений о преднамеренном голодании в секторе Газа".

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