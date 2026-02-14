США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Карибском море. Видео

США нанесли успешный точечный удар по судну, связанному с деятельностью нарко-террористических группировок в Карибском море. Операцию провели по приказу командования Южного командования ВС США.

Потерь среди американских военных нет. Об операции сообщило U.S. Southern Command в социальной сети X.

13 февраля Объединенная оперативная группировка Joint Task Force Southern Spear провела летальный кинетический удар по судну, которое эксплуатировали организации, внесенные США в перечень террористических. Решение об операции было принято по прямому указанию командующего Южного командования генерала Фрэнсис Л. Донован.

Разведка установила, что судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика и непосредственно участвовало в перевозке наркотиков через Карибское море. В результате удара были уничтожены три человека, идентифицированных как нарко-террористы.

В командовании отметили, что операция является частью более широкой кампании по противодействию транснациональной организованной преступности и финансированию террористических сетей за счет наркотрафика. Также подчеркивается, что ни один из американских военнослужащих во время операции не пострадал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США таможенники и пограничники применили сверхсекретное лазерное оружие Пентагона против объектов, которые ошибочно приняли за дроны мексиканского наркокартеля. Однако объекты в небе оказались воздушными шариками.

