США вышли из Всемирной организации здравоохранения, не оплатив $260 млн долга – Bloomberg

США официально завершили выход из Всемирной организации здравоохранения, оставив после себя многомиллионный долг. Процесс, инициированный Дональдом Трампом в начале его второго президентского срока, длился год и завершился полным прекращением сотрудничества.

Видео дня

Решение уже вызвало острую критику со стороны медицинского сообщества и международных партнеров США. Об этом сообщает Bloomberg.

Соединенные Штаты окончательно вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не оплатив долг в размере около 260 миллионов долларов.

Министерство здравоохранения и социальных служб США, подчеркнуло, что все финансирование ВОЗ прекращено, а американские сотрудники отозваны из всех офисов и штаб-квартиры организации.

Кроме того, США прекратили участие в руководящих органах и рабочих группах, работающих под эгидой ВОЗ. Указ о выходе из организации Дональд Трамп подписал в первый день своего второго президентского срока, обвинив ВОЗ в неэффективном реагировании на пандемию COVID-19, неспособности провести реформы и отсутствии независимости от политического влияния.

В то же время резолюция Конгресса США 1948 года предусматривает, что страна должна сообщить о выходе из ВОЗ за год и погасить все финансовые обязательства.

Однако высокопоставленный чиновник Министерства здравоохранения и социальных служб заявил, что действующее законодательство не требует обязательной уплаты долгов до момента выхода.

По оценкам ВОЗ по состоянию на январь 2025 года, сумма задолженности США составляет примерно 260 миллионов долларов.

Выход США оставил ВОЗ без крупнейшего донора. В 2022–2023 годах Соединенные Штаты предоставили организации почти 1,3 миллиарда долларов. Потеря этого финансирования, по оценкам экспертов, может поставить под угрозу программы борьбы с ВИЧ, полиомиелитом и лихорадкой Эбола.

Решение администрации Трампа также раскритиковали представители медицинского сообщества. Президент Американского общества инфекционных заболеваний Рональд Нахасс назвал выход из ВОЗ "научно безрассудным шагом", предостерегая, что без глобальных систем мониторинга и реагирования США будут менее подготовлены к разработке вакцин против новых штаммов вирусов.

На фоне выхода США Европейский Союз призвал Вашингтон пересмотреть свое решение, а другие страны-члены — укрепить поддержку ВОЗ. Сейчас в организацию входят 193 государства, в то же время Аргентина уже заявила о намерении также покинуть ВОЗ.

В мае на предстоящей ассамблее ВОЗ планируют обсудить юридические варианты урегулирования американского долга. При этом эксперты отмечают, что организация не имеет полномочий для принудительного взыскания средств и может лишь формально считать США неактивным членом с непогашенными обязательствами.

Как сообщал OBOZ.UA, уже после возвращения в Белый дом в январе, Трамп вновь объявил, что США покинут организацию. Соответствующий документ был подписан уже в первый день Трампа в Белом доме.

Позже аналогичное решение приняла Аргентина.

Как эти факты повлияют на мировую систему обеспечения медицинского обслуживания и сугубо на украинское здравоохранение, читайте в материале OBOZ.UA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!