США впервые сбили "Шахед" дроном-перехватчиком, испытанным в Украине – медиа

Соединенные Штаты Америки впервые сбили иранский "Шахед" с помощью системы противодействия дронам Merops, ранее испытанной в Украине. Сбитие произошло на этой неделе на Ближнем Востоке.

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Об этом в пятницу, 24 июля, Business Insider сообщил американский чиновник. Это стало первым случаем, когда военные США применили американскую систему Merops для перехвата вражеского беспилотника в боевых условиях.

"На этой неделе солдаты армии США в Кувейте зафиксировали как минимум один случай перехвата иранского "Шахеда", – рассказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Украина уже использовала эту систему для сбивания более 1000 российских беспилотников "Шахед". Несколько стран Восточной Европы приобрели и развернули Merops.

Что известно о системе Merops

Система Merops, созданная в рамках американской инициативы Project Eagle, состоит из радара, пусковой установки, наземной системы управления и перехватчика стоимостью 15 000 долларов. Перехватчик может использовать искусственный интеллект для навигации в районах, насыщенных средствами радиоэлектронной борьбы.

Управление перехватчиком, который уничтожает "Шахеды" путем столкновения с ними или взрыва вблизи, осуществляется с помощью стандартных контроллеров Xbox.

Этот перехватчик дешевле многих других систем противодействия дронам, имеющихся в арсенале Пентагона, и предлагает США экономически выгодный способ сбивать "Шахеды" без расходования гораздо более дорогих ракет.

"Приобретение армией системы Merops подчеркивает растущий интерес США и их союзников по НАТО к недорогим беспилотникам-перехватчикам, которые с большим успехом использовались в Украине. Система Merops была впервые развернута в Украине, и к ноябрю 2025 года она уже перехватила более 1000 российских беспилотников типа "Шахед", – говорится в статье.

Ранее мы писали о том, что США перебросили на Ближний Восток около 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops, разработанных при участии украинских инженеров. Их отправили для противодействия атакам иранских беспилотников в ходе операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля.

Эти дроны были созданы в рамках оборонного проекта Project Eagle, который поддерживает бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. В 2024 году разработку передали Украине для испытаний в боевых условиях, а впоследствии технологию начали использовать более широко.

Как сообщал OBOZ.UA, Румыния официально ввела в эксплуатацию новую систему борьбы с беспилотниками Merops, предоставленную стране Соединенными Штатами в рамках стратегического партнерства. Комплекс использует искусственный интеллект и автономные дроны-перехватчики, способные самостоятельно обнаруживать и уничтожать воздушные цели.

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