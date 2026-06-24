В Румынии запустили систему противодействия дронам: как она будет работать. Фото
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Румыния официально ввела в эксплуатацию новую систему борьбы с беспилотниками Merops, предоставленную стране Соединёнными Штатами в рамках стратегического партнёрства. Комплекс использует искусственный интеллект и автономные дроны-перехватчики, способные самостоятельно обнаруживать и уничтожать воздушные цели.
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии. В ведомстве отметили, что Merops уже прошла все необходимые этапы испытаний, оценки и оперативной проверки.
Система интегрирована в систему обороны Румынии
По завершении тестирования систему официально интегрировали в структуру противовоздушной обороны Вооруженных сил Румынии.
В Минобороны подчеркнули, что модернизация возможностей борьбы с беспилотниками остается одним из ключевых направлений развития оборонного сектора страны.
"Вооруженные силы Румынии продолжают развивать и модернизировать возможности противовоздушной обороны и противодействия беспилотным системам в полной координации с союзниками и партнерами", – отметили в ведомстве.
Как работает система Merops
Merops создана для борьбы с небольшими воздушными целями, летающими на низких высотах.
Основу комплекса составляют алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют автоматически обнаруживать, сопровождать и нейтрализовывать беспилотники без постоянного вмешательства оператора.
В состав системы входят:
пульт управления;
пусковые установки;
автономные дроны-перехватчики;
радиолокационные средства;
тепловизионные датчики;
системы радиоэлектронного подавления.
Благодаря сочетанию различных типов датчиков комплекс может обнаруживать цели даже в сложных погодных условиях или ночью.
Испытания проводились на полигоне Капу-Мидия
Еще два месяца назад министр обороны Румынии Раду Мируце сообщал о подготовке к развертыванию системы после завершения испытаний на военном полигоне Капу-Мидия.
В ходе испытаний использовались дроны-перехватчики, радары, датчики и средства радиоэлектронной борьбы, интегрированные с уже имеющимися румынскими военными системами.
По словам министра, во время одного из тестов беспилотник не смог поразить цель из-за слишком резкого маневра, однако общие результаты испытаний были положительными.
Мируце тогда заявил, что система способна существенно сократить количество воздушных угроз, которые сложно нейтрализовать имеющимися средствами.
Merops уже используется в Украине и Польше
Технологию разработала компания, основанная бывшим руководителем Google – генеральным директором Эриком Шмидтом.
По данным представителей НАТО, комплекс использует технологии искусственного интеллекта для самостоятельной идентификации целей и наведения дронов-перехватчиков с высокой точностью.
В настоящее время систему борьбы с беспилотниками Merops уже используют в Украине и Польше.
Румыния усиливает защиту воздушного пространства
До внедрения Merops основу системы противовоздушной обороны Румынии составляли истребители F-16, зенитно-ракетные комплексы Patriot, реактивные системы HIMARS, переносные комплексы Chiron и самоходные установки Gepard.
Появление новой антидроновой системы должно усилить защиту воздушного пространства страны на фоне растущей роли беспилотников в современных конфликтах.
Этот вопрос стал особенно актуальным для Румынии после многочисленных случаев падения российских беспилотников вблизи её границ во время атак на украинскую инфраструктуру в районе Дуная.
В Бухаресте рассчитывают, что использование Merops позволит быстрее реагировать на потенциальные угрозы и повысит эффективность защиты национальной территории.
Как сообщал OBOZ.UA, Польша и Румыния начали развертывать американскую систему противодействия Merops после серии вторжений в воздушное пространство НАТО, которые выявили уязвимость альянса и вызвали беспокойство в Европе. Помимо Польши и Румынии, для усиления обороны восточного фланга альянса эту систему также будет использовать Дания.
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