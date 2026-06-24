В Румынии запустили систему противодействия дронам: как она будет работать. Фото

Румыния официально ввела в эксплуатацию новую систему борьбы с беспилотниками Merops, предоставленную стране Соединёнными Штатами в рамках стратегического партнёрства. Комплекс использует искусственный интеллект и автономные дроны-перехватчики, способные самостоятельно обнаруживать и уничтожать воздушные цели.

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Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии. В ведомстве отметили, что Merops уже прошла все необходимые этапы испытаний, оценки и оперативной проверки.

Система интегрирована в систему обороны Румынии

По завершении тестирования систему официально интегрировали в структуру противовоздушной обороны Вооруженных сил Румынии.

В Минобороны подчеркнули, что модернизация возможностей борьбы с беспилотниками остается одним из ключевых направлений развития оборонного сектора страны.

"Вооруженные силы Румынии продолжают развивать и модернизировать возможности противовоздушной обороны и противодействия беспилотным системам в полной координации с союзниками и партнерами", – отметили в ведомстве.

Как работает система Merops

Merops создана для борьбы с небольшими воздушными целями, летающими на низких высотах.

Основу комплекса составляют алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют автоматически обнаруживать, сопровождать и нейтрализовывать беспилотники без постоянного вмешательства оператора.

В состав системы входят:

пульт управления;

пусковые установки;

автономные дроны-перехватчики;

радиолокационные средства;

тепловизионные датчики;

системы радиоэлектронного подавления.

Благодаря сочетанию различных типов датчиков комплекс может обнаруживать цели даже в сложных погодных условиях или ночью.

Испытания проводились на полигоне Капу-Мидия

Еще два месяца назад министр обороны Румынии Раду Мируце сообщал о подготовке к развертыванию системы после завершения испытаний на военном полигоне Капу-Мидия.

В ходе испытаний использовались дроны-перехватчики, радары, датчики и средства радиоэлектронной борьбы, интегрированные с уже имеющимися румынскими военными системами.

По словам министра, во время одного из тестов беспилотник не смог поразить цель из-за слишком резкого маневра, однако общие результаты испытаний были положительными.

Мируце тогда заявил, что система способна существенно сократить количество воздушных угроз, которые сложно нейтрализовать имеющимися средствами.

Merops уже используется в Украине и Польше

Технологию разработала компания, основанная бывшим руководителем Google – генеральным директором Эриком Шмидтом.

По данным представителей НАТО, комплекс использует технологии искусственного интеллекта для самостоятельной идентификации целей и наведения дронов-перехватчиков с высокой точностью.

В настоящее время систему борьбы с беспилотниками Merops уже используют в Украине и Польше.

Румыния усиливает защиту воздушного пространства

До внедрения Merops основу системы противовоздушной обороны Румынии составляли истребители F-16, зенитно-ракетные комплексы Patriot, реактивные системы HIMARS, переносные комплексы Chiron и самоходные установки Gepard.

Появление новой антидроновой системы должно усилить защиту воздушного пространства страны на фоне растущей роли беспилотников в современных конфликтах.

Этот вопрос стал особенно актуальным для Румынии после многочисленных случаев падения российских беспилотников вблизи её границ во время атак на украинскую инфраструктуру в районе Дуная.

В Бухаресте рассчитывают, что использование Merops позволит быстрее реагировать на потенциальные угрозы и повысит эффективность защиты национальной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша и Румыния начали развертывать американскую систему противодействия Merops после серии вторжений в воздушное пространство НАТО, которые выявили уязвимость альянса и вызвали беспокойство в Европе. Помимо Польши и Румынии, для усиления обороны восточного фланга альянса эту систему также будет использовать Дания.

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