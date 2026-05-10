Россия и Иран нашли обходной путь для продолжения военной поддержки – NYT

Россия оказывает военную поддержку Ирану, используя Каспийское море. Оно стало новым торговым путем между двумя странами после блокирования Ормузского пролива и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Через Каспий Москва поставляет Тегерану продовольствие и компоненты для "Шахедов", запасы которых в Иране в результате боевых действий были сокращены более чем вполовину. Подробности сообщает The New York Times.

Россия поставляет грузы в Иран через Каспий

В NYT констатировали, что Каспийское море после начала войны на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива превратилось в основной морской путь между РФ и Ираном, по которому переправляется военная – и не только – помощь.

В условиях санкционного давления эти две страны-союзницы используют Каспийское море как проход как для открытых, так и для тайных грузов. В частности, для поставок вооружений, которые помогли Ирану устоять под давлением США, несмотря на значительное военное преимущество американцев.

Официальные лица США отмечают, что через Каспий россияне поставляют иранцам компоненты для беспилотников, помогая Тегерану восстановить опустошенные на 60% арсеналы дронов.

По этому же пути из РФ в Иран идут также продовольственные товары, которые ранее поставлялись через Ормузский пролив, ныне заблокированный Штатами.

Иранские чиновники заявили, что усилия по открытию альтернативных торговых путей продвигаются быстрыми темпами, и четыре иранских порта вдоль Каспийского моря работают круглосуточно, импортируя пшеницу, кукурузу, корма для животных, подсолнечное масло и другие товары.

Мохаммад Реза Мортазави, председатель Ассоциации пищевой промышленности Ирана, сообщил государственному вещателю IRIB, что Иран активно перенаправляет импорт основных продуктов питания через Каспийское море.

Российские торговые чиновники и портовая статистика также свидетельствуют о быстром росте каспийских перевозок за последние месяцы.

Два миллиона тонн пшеницы, которая ранее ежегодно поставлялась в Иран через Черное море, а теперь находится под угрозой украинских атак, направляется именно через Каспийское море, рассказал изданию Виталий Чернов, руководитель отдела аналитики информационного агентства PortNews, отслеживающего морскую отрасль России.

"На фоне нестабильности на Ближнем Востоке каспийские маршруты в Иран выглядят гораздо более привлекательными", – считает он.

В RusIranExpo, которая помогает российским экспортерам находить иранских покупателей, прогнозируют, что грузовой тоннаж через Каспийское море может удвоиться в этом году. Там рассчитывают, что кризис вокруг Ормузского пролива заставит перейти к перевозкам через Каспий даже те компании, которые до сих пор воздерживались от этого из-за угрозы санкций.

Обычно суда, курсирующие между российскими и иранским портами, отключают транспондеры. А это значительно усложняет отслеживание объемов товарооборота между этими двумя странами.

"Если вы ищете идеальное место для уклонения от санкций и военных перевозок, то это Каспийское море", – убеждена исследовательница Ирана и России, профессор парижского Института политических исследований Николь Граевская,

Публично Москва и Тегеран признают только торговлю продовольствием. На самом деле морем переправляются и системы вооружения.

"Поставки дронов демонстрируют тесное оборонное сотрудничество между Москвой и Тегераном. Хотя маловероятно, что российские детали будут играть решающую роль в войне Ирана с Соединенными Штатами и Израилем, они помогают укрепить арсенал дронов Тегерана. Если поставки продолжатся, они помогут Ирану быстро восстановить этот арсенал", – процитировали слова американских чиновников в NYT.

Издание пишет, что в США и западной Европе потенциальную важность Каспийского моря начали осознавать после начала полномасштабного вторжения в Украину, когда Россия начала с каспийской акватории запускать ракеты по украинским городам – так же, как в свое время оттуда же атаковала города в Сирии.

"Аналитики наблюдали увеличение трафика "невидимых судов", во время которых контейнеровозы выключали свои обязательные сигналы слежения. Иран использовал Каспийское море на ранних этапах войны в Украине для пополнения запасов боеприпасов в России. Затем Иран начал поставлять России свои беспилотники Shahed производства через Каспийское море", – говорится в материале.

После подписания соглашения о сотрудничестве между РФ и Ираном в январе 2025 года обмен технологиями и тактикой между этими двумя авторитарными государствами только усилился. В России появилось собственное производство "Шахедов", российские конструкторы усовершенствовали их и поделились своими новшествами с иранцами.

"Какие именно военные материалы Россия поставила в Иран после начала войны с США и Израилем, остается непонятным. Объем торговли не может сравниться с тем, что Иран ранее отправлял и получал через Ормузский пролив, особенно с точки зрения экспорта нефти, которая генерирует такую значительную долю доходов страны", – говорится в материале.

В то же время Каспий стал для Москвы и Тегерана способом обходить санкции.

"Россия и Иран нашли способы обойти режим санкций. И именно поэтому израильтяне бомбили порт. Потому что они понимали, что через этот небольшой, очень важный торговый путь Россия может оказать Ирану большую помощь", – убеждена эксперт по вопросам политики России на Ближнем Востоке Вашингтонского института Анна Борщевская.

Тем временем на заседании Совбеза ООН был представлен проект резолюции с требованием немедленного разблокирования Ормузского пролива. Его соавтором стал Бахрейн, делегаты которого работали над документом вместе с американцами.

