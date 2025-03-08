США ведут переговоры о редкоземельных минералах с еще одной страной в состоянии войны – FT

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о редкоземельных минералах с еще одной страной, находящейся в состоянии войны. А именно с Демократической Республикой Конго (ДРК).

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Об этом сообщило издание Financial Times. Отмечается, что, по имеющейся у журналистов информации, африканская страна инициировала подобные переговоры еще в феврале.

ДР Конго предлагает предоставить США право на разведку и добычу минералов, в том числе меди, кобальта и урана. В республике ожидают американской военной поддержки для борьбы с повстанцами, захватившими часть восточных территорий.

"Переговоры еще на начальном этапе, но президент США Дональд Трамп заинтересован в них. В ДР Конго рассчитывают, что такое соглашение усилит позиции президента Феликса Чисекеди, чья власть сейчас оказалась под угрозой из-за нестабильности и вооруженного конфликта в стране", – говорится в сообщении.

Официально власти США пока не комментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что, по мнению президента Польши Анджея Дуды, миротворческая миссия европейцев в Украине может не понадобиться, если Киев и Вашингтон заключат соглашение о полезных ископаемых. Россия и США могут договориться о миссии под руководством ООН.

Напомним, 1 марта глава Польши заявил, что встреча президентов США и Украины 28 февраля "зашла в тупик". Тем не менее, Украина должна еще раз попытаться сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, поскольку только США могут остановить войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Дуда рассказал, что Трамп поделился с ним видением окончания российско-украинской войны. По словам польского президента, этот план предполагает необходимость договариваться. Анджей Дуда сказал, что у него создалось впечатление, что глава Белого дома заинтересован сделать Украину сильнее, в том числе за счет экономических связей.

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