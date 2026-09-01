США в три раза увеличат производство ракет для Patriot и ускорят графики – Пентагон

В США объявили о трехкратном увеличении объемов производства ракет для комплексов Patriot и THAAD. Подписаны соответствующие соглашения с производителями критически важных компонентов для этих ракет.

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Также ускоряются графики поставок этого вооружения. Об этом сообщили в Пентагоне по итогам подписания рамочных соглашений с двумя американскими производителями оружия — Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) и Lockheed Martin.

Что известно

В Министерстве обороны США, которое после прихода к власти президента Дональда Трампа было переименовано в Министерство войны, объявили о подписании двух ключевых рамочных соглашений с американскими оружейными корпорациями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) и Lockheed Martin.

Эти соглашения положат начало семилетним многолетним контрактам на закупки, направленным на увеличение объемов производства и ускорение графиков поставок критически важных ракетных подкомпонентов, обеспечивающих работу программ терминальной высотной обороны (THAAD) и совершенствование ракетного сегмента Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE).

"Сегодняшнее заявление является примером эволюции нашего сотрудничества с промышленностью, направленного на расширение Арсенала свободы, опережение новых угроз и обеспечение того, чтобы американские военные не подвергались вражеским ударам. General Dynamics и Lockheed Martin откликнулись на призыв. Мы сокращаем бюрократию, сокращаем сроки и быстро наращиваем наши внутренние производственные мощности для обеспечения передовых возможностей противовоздушной и противоракетной обороны", – прокомментировал достигнутые договоренности заместитель министра обороны по вопросам закупок и поддержки Майкл Даффи.

Ключевые цели производства в соответствии с новыми рамками включают:

Утроение производства перехватчиков PAC-3 MSE.

перехватчиков Увеличение производства перехватчиков THAAD в четыре раза.

перехватчиков Наращивание производства основных подкомпонентов, включая корпуса двигателей, корпуса и средние части головки самонаведения, а также системы развертывания кожухов.

Финансирование этих трансформационных соглашений зависит от ежегодных ассигнований.

"Соглашения обеспечивают отрасль стабильным, долгосрочным сигналом спроса, гарантируя минимальные годовые объемы закупок, что позволяет General Dynamics и её поставщикам нижнего уровня осуществлять инвестиции в расширение рабочей силы, закупку материалов и модернизацию производственных мощностей", – добавили в Пентагоне.

Там также отметили, что Управление заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению (OUSW(A&S)) обеспечивает Объединенные силы и союзников "безопасными, устойчивыми и решительными возможностями".

"Руководствуясь непоколебимой приверженностью разработке военного вооружения, A&S реализует портфельную стратегию, направленную на быстрое и масштабное внедрение передовых технологий. Ускоряя закупки и модернизируя критически важную инфраструктуру, A&S активно восстанавливает Арсенал свободы и защищает прочное военное превосходство нашей страны от любых потенциальных угроз", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях стало известно, что запасы ракет для Patriot в Европе упали ниже критического уровня.

Также сообщалось, что бывший спецпосланник Трампа Кит Келлог объяснил, почему тот мог передумать насчет лицензий на Patriot для Украины. Между защитой жизней и бизнес-интересов президент США выбрал последнее.

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