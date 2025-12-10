США угрожают Гаагскому трибуналу санкциями из-за вероятного преследования Трампа – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила санкциями Международному уголовному суду в Гааге. Белый дом настаивает, чтобы учреждение гарантировало, что не будет расследовать деятельность лидера республиканцев и его правительства.

Об этом сообщает агентство Reuters. В Белом доме не сказали, за что после окончания срока можно будет уголовно преследовать президента, но требуют не делать этого.

Санкции против МУС

Как заявил неназванный чиновник из администрации Трампа, кроме президента в перечне фигурирует ряд его высокопоставленных чиновников. Среди них фигурируют вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны США Пит Хегсет.

"Растет беспокойство по поводу того, что в 2029 году МУС обратит свое внимание на президента, вице-президента, министра обороны и других лиц и начнет против них судебное преследование. Это неприемлемо, и мы не допустим этого", – сказал он.

Собеседник не уточнил, что, по мнению Белого дома может стать предметом расследования МУС. Но сослался на "открытые разговоры" в международных юридических кругах о том, что суд может начать такое расследование.

Из-за этого в США требуют, чтобы МУС внес поправки в учредительный документ, предоставив гарантии, что расследований не будет. Также в администрации выдвинули два других требования: прекратить расследование против израильских лидеров в связи с войной в секторе Газа и официально завершить расследование об американской армии в Афганистане.

Если МУС этого не выполнит, то Вашингтон введет санкции против других должностных лиц МУС и против самого суда, заявил чиновник. По его словам, США уже уведомили Гаагу.

"Решение заключается в том, чтобы внести изменения в Римский статут, четко обозначив, что они не имеют юрисдикции начинать расследование", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, расследование по вторжению РФ в Украину, которое продолжается в МУС, может быть отложено, но не может быть остановлено любыми обстоятельствами. Из-за мирных переговоров стран отложить расследование военных преступлений РФ можно (по решению Совета Безопасности ООН), но так или иначе, оно будет продолжено и завершено.

