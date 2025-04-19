США сократят присутствие в Сирии: в Пентагоне раскрыли детали

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время снизят свое военное присутствие в Сирии с 2 тысяч военных до менее чем тысячи .

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Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона. Впрочем, подчеркивают в ведомстве, США признают, что угроза терроризма не ограничивается только Ближним Востоком.

"За последние десять лет международная коалиция против ИГИЛ достигла заметного прогресса. В частности, в прошлом году США нанесли десятки авиаударов по боевикам за последний год, чтобы еще больше взорвать силы ИГИЛ и не дать ей восстановиться", – говорится в сообщении Пентагона.

В ведомстве подчеркивают, что Штаты остаются готовыми наносить удары по боевикам и продолжат сотрудничество с партнерами по коалиции. Они также призывают другие страны забрать своих граждан, связанных с ИГИЛ, из лагерей в Сирии.

"Мы обещаем следить за ситуацией по всему миру. Министерство обороны США сохраняет мощное военное присутствие в регионе и готово оперативно менять расположение сил", – резюмировали в Пентагоне.

Что предшествовало

За несколько дней до официального сообщения Пентагона о сокращении военного присутствия в Сирии в NYT писали, что США закрывают три военных базы и частично выводят военных.

Командование рекомендовало оставить в Сирии по меньшей мере 500 военных, но президент Дональд Трамп по этому поводу был настроен крайне скептически.

Накануне, 18 апреля, в Пентагоне подтвердили, что США планируют значительно сократить количество своего военного контингента в Сирии. В ведомстве объяснили это успехом, которого США достигли в борьбе против "Исламского государства" (ИГИЛ).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о том, что США начали сокращать военный контингент в Сирии и закроют несколько баз, написали в СМИ.

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