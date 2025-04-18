США начали сокращать военный контингент в Сирии и закроют несколько баз – NYT

Соединенные Штаты Америки начали выводить сотни своих солдат из северо-восточной части Сирии, что отражает меняющуюся обстановку в сфере безопасности в стране после падения президента Башара Асада. Также закрывается несколько американских военных баз в этой стране.

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Об этом сообщает The New York Times с ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. Отмечается, что военное руководство Штатов закрывает три из восьми своих небольших оперативных баз на северо-востоке Сирии, сокращая численность войск с 2000 до 1400.

Речь идет про базы Mission Support Site Green Village, M.S.S. Euphrates и еще один гораздо меньший объект.

По словам собеседников журналистов, через 60 дней американские командиры оценят, следует ли проводить дополнительные сокращения. Командиры рекомендовали оставить в Сирии не менее 500 американских солдат, сказал один из чиновников.

Отмечается, что сокращения, начавшиеся в четверг, основаны на рекомендациях командующих сухопутными войсками закрыть и объединить базы и были одобрены Пентагоном и его Центральным командованием.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил глубокий скептицизм по поводу сохранения любых американских войск в стране.

"Исламское государство остается серьезной опасностью в Сирии, особенно на северо-востоке, где сосредоточены американские войска. Но падение режима Асада значительно уменьшило, по крайней мере, на данный момент, ряд других угроз, включая поддерживаемые Ираном ополченцы и российские войска, которые поддерживали сирийское правительство. Еще один важный поворотный момент наступил в прошлом месяце, когда возглавляемое курдами ополчение, контролирующее северо-восток Сирии, согласилось объединиться с новым правительством страны, что стало прорывом для Дамаска в его усилиях по объединению страны, все еще борющейся с жестокими беспорядками", – пишет издание.

Соглашение предусматривало, что поддерживаемые США Сирийские демократические силы до конца 2025 года интегрируют "все гражданские и военные учреждения" в новое Сирийское государство, включая его ценные нефтяные и газовые месторождения.

С тех пор, как к власти пришла коалиция во главе с Ахмедом аль-Шаром, новое правительство пыталось объединить сложную сеть повстанческих группировок, действующих по всей Сирии. Самой мощной из них являются силы под руководством курдов на северо-востоке.

Однако ситуация с безопасностью остается нестабильной, и курдское ополчение было "одной из самых сложных групп для правительства", пишет NYT.

В сокращенной численности американские войска, которые включают обычных солдат и силы специального назначения, будут продолжать оказывать помощь S.D.F. и поддержку в функционировании нескольких лагерей для заключенных, рассказали NYT двое высокопоставленных чиновников США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле заявили, что войска страны останутся в так называемых зонах безопасности в секторе Газа, Ливана и Сирии на неопределенный срок. ЦАХАЛ будет использовать эти территории в качестве буферной зоны.

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