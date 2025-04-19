США значительно сократят военный контингент в Сирии: в Пентагоне озвучили причину

В Пентагоне подтвердили, что США планируют значительно сократить количество своего военного контингента в Сирии. В ведомстве объяснили это успехом, которого США добились в борьбе против "Исламского государства" (ИГИЛ).

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Об этом 18 апреля заявил главный спикер Пентагона Шон Парнелл. По его словам, Вашингтон признает "успех, достигнутый Соединенными Штатами против "ИГИЛ", в том числе его территориальное поражение в 2019 году во время первого президентства Дональда Трампа.

Кроме того, за последний год Центральное командование США нанесло десятки воздушных ударов, чтобы еще больше ослабить потенциал ИГИЛ и лишить их возможности восстановить силы.

В этой связи министр обороны Пит Хегсет приказал "консолидировать американские силы в Сирии в рамках Объединенной оперативно-тактической группы – операции "Непреклонная решительность" в определенных районах этой страны.

"Эта консолидация отражает значительные шаги, которые мы предприняли для снижения уровня влияния и оперативной способности ИГИЛ на региональном и глобальном уровнях. Этот целенаправленный процесс, основывающийся на конкретных условиях, приведет к сокращению американского присутствия в Сирии до менее чем тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы", – отметил Парнелл.

В Пентагоне добавили, что в процессе этой консолидации, согласно приверженности Трампа миру через силу, Центральное командование США будет оставаться готовым к продолжению ударов по остаткам ИГИЛ в Сирии.

Штаты также готовы "тесно сотрудничать" с состоятельными и заинтересованными партнерами по коалиции для сохранения давления на ИГИЛ и реагирования на любые другие террористические угрозы.

"Министерство обороны США продолжает поддерживать значительное количество сил и средств в регионе и способность осуществлять динамические коррективы в расположении сил в соответствии с развитием ситуации с безопасностью на местах", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее, о том, что США начали сокращать военный контингент в Сирии и закроют несколько баз, написали в СМИ. Там отмечалось, что военное руководство Штатов закрывает три из восьми своих небольших оперативных баз на северо-востоке Сирии, сокращая численность войск с 2000 до 1400.

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