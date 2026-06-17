"Мы возобновим бомбардировки": Трамп предостерег Иран от попыток сорвать сделку с США

Если Вашингтон и Тегеран не подпишут окончательное соглашение в течение 60 дней, США могут возобновить удары по Ирану. Новые бомбардировки возможны также в случае, если Исламская Республика не будет соблюдать условия договора.

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Об этом 17 июня, в последний день саммита G7 в Эвиан-ле-Бен (Франция), заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Выступая на пресс-конференции, он сообщил, что "Группа семи" и другие союзники уже обсудили детали его "исторического соглашения"; текст также направлен Израилю.

США могли бы продолжать войну против Ирана еще два года

Глава Белого дома высоко оценил результаты переговоров с Тегераном. Он назвал будущие договоренности "очень хорошими", отметив, что не хотел бы продолжать военную операцию. Но Иран должен подписать документ и соблюдать обязательства, в частности "никогда" не обладать ядерным оружием.

"Если это не будет сделано в течение 60 дней, ничего страшного – мы вернемся к бомбардировкам", – предупредил американский президент.

Отметим, что соглашение, помимо прочего, предусматривает разморозку активов и снятие санкций с Ирана. Впрочем, Трамп заявил, что договоренности "достигают всего, что мы поставили себе за цель, всего – и даже значительно больше". Среди плюсов, на которых он делает акцент, открытие Ормузского пролива и полное закрытие иранской ядерной программы.

"Именно в этом и заключалась вся суть", – убеждает республиканец.

По его словам, если бы договориться за столом переговоров не удалось, США "могли бы сбрасывать бомбы еще три недели, две недели, четыре недели, два года – кто знает".

Атаки Соединенных Штатов нанесли ущерб Исламской Республике на сумму от 1,5–2 триллиона долларов, но американской финансовой помощи в рамках мирных соглашений для страны не будет. "Мы не должны им ничего давать", – сказал Трамп.

В то же время он предположил, что другие государства или частные инвесторы могут быть заинтересованы в инвестициях в иранскую экономику. "Им нужны инвестиции, потому что мы нанесли ущерб на 1,5, возможно, на 2 триллиона долларов, поэтому кто-то должен будет им помочь", – отметил глава Белого дома.

Трамп утверждает, что "не хотел допустить экономической катастрофы", поэтому прекратил операцию, чтобы не ухудшить состояние экономики.

Теперь у сторон есть 60 дней, чтобы принять окончательное соглашение, которое будет подкреплено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

На подписании в Женеве (Швейцария), вероятно, будет присутствовать вице-президент Джей Ди Венс. Трамп пошутил, что отправить своего "заместителя" на это событие очень выгодно: "Мне нравится эта идея. Конечно. Таким образом, если все получится, я припишу себе заслугу. Если не получится – буду винить Джей Ди".

"И, кстати, если они не будут соблюдать сделку или даже некоторые моменты, не упомянутые в сделке (у нас есть понимание определенных вещей и без письменного оформления), – если они этого не выполнят, мы, вероятно, вернемся к бомбардировкам... Знаете, удивительно, на что способны бомбы", – пригрозил Трамп.

Он заверил, что если "что-то случится" и иранцы перестанут "вести себя должным образом", им придется столкнуться с последствиями.

Добавим: The Guardian передает, что перед посадкой в самолет президент США заявил журналистам, что 60-дневный срок, указанный в меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном, "может продлиться дольше".

"Я не считаю это сложным. Пока они ведут себя хорошо, мне все равно", – сказал Трамп.

На вопрос, насколько он уверен, что церемония официального подписания состоится, республиканец ответил о непредсказуемости соглашений. "С сделками никогда не знаешь, не так ли? Но скоро узнаем", – признал он.

Как писал OBOZ.UA, в ЦРУ сомневаются, что Иран действительно готов пойти на реальные уступки в ядерной сфере в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть направлены лишь на получение односторонней выгоды.

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