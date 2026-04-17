США продлили запрет на вход российских судов в американские порты: что известно

В США еще на год продлили запрет на вход российских судов в американские порты. Он действует с апреля 2022 года.

Причиной введения запрета стало объявление чрезвычайного положения из-за угрозы международным отношениям США со стороны России. Официальное сообщение о продлении ограничений 17 апреля было опубликовано в Федеральном реестре США.

Согласно официальному сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп еще на год продлил чрезвычайное положение, ограничивающее передвижение и стоянку российских судов в американских портах.

Впервые его из-за действий России, которые угрожают международным отношениям США, ввел 46 президент США Джо Байден – прокламацией 10371 от 21 апреля 2022 года. Байден также уполномочил министра внутренней безопасности регулировать передвижение и стоянку связанных с РФ судов в американских портах.

Четыре года спустя Трамп признал, что российская угроза остается в силе, поэтому запрет был продлен.

"Политика и действия Правительства Российской Федерации и дальше представляют угрозу нарушения международных отношений Соединенных Штатов. Таким образом... я продолжаю на 1 дополнительный год чрезвычайное положение национального уровня в отношении Российской Федерации и чрезвычайные полномочия по регулированию стоянки и движения судов, связанных с Россией, в порты Соединенных Штатов, изложенные в Прокламации 10371", – говорится в сообщении.

Сообщение направлено в Конгресс США.

