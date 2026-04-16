Ливан и Израиль договорились о 10-дневном перемирии: Трамп объявил о завершении им 10-й войны

Ливан и Израиль согласились начать 10-дневное прекращение огня после переговоров в Вашингтоне. Режим тишины стартует в 17:00 по восточному времени США, что соответствует полуночи в Израиле.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, уточнив, что договоренности достигли во время встречи с участием лидеров обеих стран – президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это первые прямые переговоры между сторонами за последние 34 года.

Трамп заявил: "Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня".

Также он добавил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио работать вместе с военным руководством США и сторонами конфликта для достижения долгосрочного урегулирования.

Переговоры в Вашингтоне

В центре событий оказалась встреча в столице США, где представители Ливана и Израиля сели за стол переговоров впервые за более чем три десятилетия. Вместе с ними работали американские чиновники, в частности госсекретарь Марко Рубио.

Трамп подчеркнул, что считает эти договоренности частью более широкого процесса. "Для меня было честью способствовать урегулированию 9 войн во всем мире, и это станет моей десятой", – написал он. И добавил, что рассчитывает довести дело до конца.

Ставка делается не только на короткое перемирие, но и на дальнейшие шаги. Хотя, такие паузы уже не раз срывались в прошлом. Но на этот раз стороны хотя бы сели говорить напрямую.

Условия и сроки

Перемирие должно начаться в четко определенное время – в 17:00 по восточному времени США. Это соответствует 00:00 по израильскому времени. Его продолжительность составит 10 дней.

В этот период стороны, как ожидается, прекратят боевые действия и сосредоточатся на переговорах по долгосрочному миру. К процессу привлечены также представители военного руководства США, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.

Речь идет о попытке стабилизировать ситуацию в регионе, которая имеет потенциальные последствия шире двух стран. В случае успеха это может открыть путь к другим дипломатическим договоренностям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 14 апреля в США состоялись первые за несколько десятилетий прямые переговоры между Израилем и Ливаном. Встреча прошла в Вашингтоне при участии послов обеих стран и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны обсуждают вопросы безопасности и возможного прекращения огня, а Израиль настаивает на полном разоружении группировки "Хезболла".

