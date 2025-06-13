США перебрасывают войска на Ближний Восток из-за возможного ответа Ирана – АР

США начали перемещать военные ресурсы на Ближний Восток в ответ на последнюю эскалацию напряжения между Израилем и Ираном. В регион уже направили эсминцы и готовят дополнительные силы в ответ на возможную атаку Тегерана.

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Как сообщает Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников, в пятницу ВМС США получили приказ направить эсминец USS Thomas Hudner в восточную часть Средиземного моря. Еще один эсминец также начал маневрирование, чтобы быть готовым к быстрому развертыванию по запросу Белого дома.

По словам источников, эти действия являются ответом на авиаудары Израиля по Ирану, а также возможный масштабный ответ со стороны Тегерана. Один из чиновников добавил, что экс-президент Дональд Трамп встретился с руководством Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации. Имя президента США было упомянуто в контексте источника, но пока неизвестно, имела ли эта встреча официальный характер. Чиновники пожелали остаться анонимными, поскольку речь шла о еще неопубликованной информации.

Аналитики отмечают, что потенциальная угроза для американских военных в регионе является серьезной. По словам Фабиана Гинца, эксперта по воздушной войне Международного института стратегических исследований в Лондоне, сейчас именно американские силы являются более уязвимыми, чем Израиль. В регионе расположено несколько американских военных баз, которые могут стать целями для иранских ракет.

"Иран имеет огромный арсенал ракет малой дальности, специально разработанных для поражения американских объектов в регионе, а также значительные противокорабельные возможности", – подчеркнул Гинц.

Он также отметил, что Иран, в отличие от предыдущего массированного обстрела Израиля около 300 баллистическими ракетами, до сих пор не применял свою мощную систему ракет малой дальности, которая может быть использована против американских войск.

"Угрозу от иранского флота можно сравнить с угрозой от хуситов, но в гораздо большем масштабе", – добавил эксперт.

Согласно аналитике The Times of Israel, ожидается, что президент Дональд Трамп встретится с руководством Совета национальной безопасности, чтобы оценить ситуацию и возможные сценарии развития событий. Параллельно, на фоне роста угрозы, военные базы США на Ближнем Востоке принимают меры безопасности: в частности, из региона эвакуируют семьи военнослужащих.

Сейчас в зоне присутствия уже находится около 40 тыс американских военнослужащих, тогда как обычно эта цифра составляет 30 000 тыс. По словам третьего чиновника, в октябре 2024 года их количество достигало 43 тыс в ответ на рост напряженности между Израилем и Ираном, а также частые атаки на суда в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов.

У США есть и другие ресурсы, которые могут быть переброшены в регион: авианосец USS Carl Vinson сейчас находится в Аравийском море. При необходимости к нему могут присоединиться USS Nimitz из Индо-Тихоокеанского региона и USS George Washington, который недавно вышел из японского порта.

Вашингтон усилил военное присутствие еще после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Это имело целью сдерживание Ирана и Хезболлы от прямого вмешательства в войну в Газе. Но даже несмотря на сдерживающую политику, 1 октября 2024 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана – более 200 ракет, большинство из которых удалось перехватить благодаря действиям эсминцев США, которые выпустили около десяти противоракетных перехватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня израильские военные самолеты совершили несколько волн масштабных ударов по Ирану в рамках операции против его ядерной программы: в ряде городов раздавались взрывы, после появилась информация о вероятной гибели командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ заявил, что операция была начата из-за критического момента, когда ждать больше нельзя. Он подчеркнул, что Израиль не имеет другого выбора, кроме как действовать, ведь история показывает: когда враг пытается уничтожить страну, закрывать на это глаза невозможно.

Он предупредил, что любой, кто осмелится бросить вызов Израилю, за это дорого заплатит. Главной целью операции является обеспечение безопасности страны и ее граждан.

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