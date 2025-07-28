США могут вывести до 30% своих войск из Европы: в Politico раскрыли подробности

Соединенные Штаты Америки могут сократить численность своих войск в Европе на 30% на фоне переоценки масштабов своего военного присутствия во всем мире. Теперь Германия якобы будет пытаться не допустить преждевременного выхода американских войск с ее территории.

Видео дня

Об этом сообщает Politico. Издание отмечает, что в то время, когда Берлин "тихой дипломатией" помог обеспечить поддержку Украины со стороны Вашингтона, его долгосрочные связи с ним в сфере безопасности "выходят на полосу неопределенности".

"Десятилетиями военное присутствие США на территории Германии было основой глобальных операций Америки и опорой обороны Европы. Но по мере того, как Вашингтон готовится пересмотреть место дислокации своих войск, официальные лица в Берлине все больше сомневаются в том, что это будет означать для них", – говорится в публикации.

Что стоит за решением США

Министр обороны Борис Писториус 21 июля посетил Вашингтон и после встречи с коллегой Питом Хегсетом дал понять, что Берлин ожидает изменения американской позиции. По его словам, у США "есть свои собственные интересы" – в Индо-Тихоокеанском регионе, в области безопасности морских торговых путей.

Politico пишет, что в центре обсуждений – Обзор глобальной структуры сил (Global Force Posture Review) – масштабная переоценка дислокации американских войск по всему миру, проводимая Пентагоном.

Его цель – перегруппировать силы в соответствии с меняющимися глобальными приоритетами, в частности растущей напряженностью в Индо-Тихоокеанском регионе и требованиями сокращения зарубежных расходов США. Ожидается, что окончательный отчет Пентагона будет опубликован к сентябрю.

"Для Европы это может означать сокращение американского военного присутствия на континенте. В феврале Хегсет стоял рядом со своим польским коллегой и прямо заявил: "Сейчас самое время инвестировать [в свои вооруженные силы], потому что нельзя предполагать, что присутствие Америки будет длиться вечно". Немецкое правительство, как и большинство других, имеет основания серьезно отнестись к этому предупреждению", – говорится в материале.

На сегодня в Германии находится гораздо больше американских военнослужащих, чем в любой другой стране Европы: около 35 000 солдат размещены примерно в 35 муниципалитетах. К ним относятся авиабаза Рамштайн, центральный узел воздушных операций и спутниковой связи США; Графенвер, который, по данным военных, является крупнейшим учебным полигоном армии США за пределами Штатов (там, как сообщается, временно служил глава Пентагона Пит Хегсет), а также ключевые штабы для военнослужащих.

Старший научный сотрудник по политике безопасности Германского совета по внешней политике Айлин Матле объяснила, что присутствие США служит их же интересам. Например, Европа була "турникетом" для американской военной техники в другие части мира.

"Такие базы, как Рамштайн, используются не только для европейской обороны, но и для проецирования силы на Ближний Восток и, в некоторой степени, в Африку", – сказала она.

По ее словам, одним из вероятных результатов обзора глобальной структуры сил станет вывод примерно 20 000 американских военнослужащих, отправленных в Европу в 2022 году при тогдашнем президенте Джо Байдене после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это все равно оставит значительный американский след", – сказала научный сотрудник, отметив, что нынешняя численность американских войск на континенте колеблется от 90 000 до 100 000 человек.

Однако, считает она, сокращение численности подкреплений, присланных при Байдене, при нынешней администрации послужит двойной цели: "Это станет сигналом. И такой символический контраст важен для Трампа".

Один чиновник НАТО, пожелавший остаться анонимным, откровенно заявил изданию Politico, что возможно сокращение до 30% контингента в Европе, которое будет означать более существенную перегруппировку.

"Независимо от того, сколько войск будет выведено, если вообще будет, крайне важно, чтобы это произошло организованно, скоординированно и не стало сюрпризом для европейских союзников", – подытожила Матле.

Аналитики же говорят, что, поскольку доклад Пентагона все еще находится в разработке, Берлин не уверен, что будет содержать окончательная версия и как быстро произойдут какие-либо изменения. Текущий статус переговоров между представителями Германии и их американскими коллегами неясен. Представитель Министерства обороны в интервью изданию отказался вдаваться в подробности возможного диалога.

Что предшествовало

В апреле 2025 года СМИ сообщали, что Пентагон рассматривает возможность вывода из Восточной Европы 10 тысяч военных. То есть речь шла бы о половине 20-тысячного американского контингента, который был развернут на территории соседних с Украиной европейских стран в 2022 году администрацией тогдашнего президента США Джо Байдена.

В следующем месяце появилась информация, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность вывода 4500 военнослужащих из Южной Кореи, чтобы переместить в другие части Индо-Тихоокеанского региона, в частности на Гуам. В целом американское присутствие в стране составляет около 28 500 военных.

Ныне европейские политики осознали, насколько глубоко изменился их мир после прихода к власти в США Дональда Трампа, который либо скептически, либо враждебно относится к Европе. Именно поэтому в Берлине, Лондоне и Париже стремятся к гибкой и действенной группе, которая бы отреагировала на "изменение в отношениях" с американцами. О том, как Европа готовится воевать без США и скажется ли это на интересах Украины, читайте в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин планирует приобрести у США Typhon – дальнобойные ракетные пусковые установки, способные поражать цели на расстоянии 2000 км, включая Россию. Он сказал, что таким образом ФРГ стремится значительно повысить собственные оборонительные возможности и в целом возможности Европы сдерживать возможную российскую агрессию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!