США официально приняли роскошный авиалайнер, подаренный Катаром: Трамп назвал его 'летающим дворцом'

Соединенные Штаты официально приняли от Катара роскошный авиалайнер Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов. Его планируется использовать как новую версию президентского самолета Air Force One.

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Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Пентагона. "Министр обороны принял Boeing 747 от Катара в соответствии со всеми федеральными нормами и правилами", - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Самолет должен пройти модернизацию для выполнения функций президентского борта. Однако подробности не разглашаются, ведь вся информация о борту классифицируется как секретная. В Белом доме надеются, что самолет будет готов для использования уже к концу года.

Впрочем эксперты по авиации и обороне считают такие сроки нереалистичными, если Дональд Трамп не согласится пожертвовать частью традиционных функций и систем безопасности, характерных для Air Force One.

Однако решение принять подарок от иностранного государства вызвало ряд вопросов - прежде всего относительно законности и этичности такого шага. Американское законодательство запрещает правительственным чиновникам принимать ценные подарки от других стран, чтобы избежать возможного влияния на государственную политику.

Трамп ранее выражал разочарование из-за задержек в строительстве двух новых самолетов Air Force One, которые должны заменить действующий самолет, изготовленный еще в 1990 году - последний раз, когда Boeing выпускал самую современную версию президентского борта. Воздушные силы США традиционно используют модифицированные самолеты отечественного производства как президентский самолет и символ Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что Boeing 747-8 jumbo jet называют "крылатым дворцом". Формально королевская семья передала самолет Пентагону, а когда республиканец покинет свой пост, право собственности перейдет к президентской библиотеке Трампа.

Boeing 747-8 является крупнейшим коммерческим самолетом, построенным в США, а также самым длинным пассажирским самолетом в мире.

Он считается одним из самых роскошных в мире. Внутри Boeing 747-8 есть спальня, залы для приема высоких гостей, украшенные золотой отделкой, передовые средства связи.

Напомним, Трамп снова раскритиковал запросы журналистов по спорной теме: подарка Катаром самолета стоимостью 400 миллионов долларов. На этот раз Трамп набросился на известного тележурналиста NBC News Питера Александера. Более того, президент США посоветовал журналисту освещать не реальный подарок Катару, а несуществующую тему.

Отметим, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом способствовало значительному обогащению его семьи. Только за последний месяц в компании, принадлежащие клану президента, поступило не менее 2 млрд долларов. Основными источниками их доходов стали недвижимость, криптовалютные проекты и эксклюзивные клубы.

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