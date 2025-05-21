Трамп набросился на журналиста из-за вопроса о дорогом самолете, подаренном Катаром

Американский президент Дональд Трамп снова раскритиковал запросы журналистов по спорной теме: подарка Катаром самолета стоимостью 400 миллионов долларов. На этот раз Трамп набросился на известного тележурналиста NBC News Питера Александера. Более того, президент США посоветовал журналисту освещать не реальный подарок Катару, а несуществующую тему.

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Это произошло в Овальном кабинете, после встречи Трампа с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. В частности, Трамп посоветовал журналисту NBC освещать тему "геноцида белых фермеров" в ЮАР. Совет прозвучал в присутствии президента ЮАР, который неоднократно утверждал, что такого геноцида не существует.

Началось с того, что Трамп решил показать журналистам и президенту ЮАР видео, которое, по его словам, подтверждает "геноцид белых южноафриканцев" в ЮАР. Рамафоса в очередной раз попытался опровергнуть утверждение Трампа о геноциде, а затем извинился, у его республики "нет самолета, чтобы подарить вам".

"Жаль, что вы этого не сделали. Я бы это принял", – ответил Трамп.

Именно таким образом на брифинге в Овальном кабинете вспомнили о подарке от Катара. И это стало поводом для вопроса журналиста NBC относительно стоимости указанного подарка.

"Тебе следует уйти отсюда вон. Какое это имеет отношение к катарскому самолету? Они предоставляют самолет ВВС США, ясно? И это прекрасно. Мы говорим о многих других вещах, а вот NBC пытается отойти от темы. Ты ужасный репортер. Во-первых, у тебя нет того, что нужно, чтобы быть репортером. Ты недостаточно умен", – сказал Трамп журналисту.

Он посоветовал Питеру Александеру "вернуться в свою студию на NBC" и вместо темы подарка от Катара "заняться расследованием геноцида в ЮАР" и добавил, что больше не примет от журналиста "никаких вопросов".

Как сообщал OBOZ.UA, беспрецедентно дорогой подарок Трампу от Катара, роскошный Boeing 747-8 jumbo jet, который называют "крылатым дворцом", лишь формально передан Пентагону. Это будет собственным бортом президента Трампа, а когда республиканец покинет свой пост, право собственности перейдет к президентской библиотеке Трампа.

Что представляет из себя "крылатый дворец", как он выглядит, и есть ли у кого-то еще такие самолеты, вы можете узнать здесь.

Так или иначе, но выругав журналиста, Трамп таки поблагодарил его за вопрос.

"То, что вы начали говорить о самолете, который был предоставлен ВВС США, это очень приятно. А еще Катар выделяет 5,1 триллиона долларов инвестиций для Пентагона, для реактивной авиации военных", – сказал он.

Это не впервые, когда Трампа спрашивают о подарке Катару и, очевидно, ему не нравится такие вопросы даже от лояльных (как NBC), или склонных (как Fox News) к президенту вещателей. Трамп даже пригрозил в собственной сети Truth Social исками из-за материалов в СМИ о самолете.

Отметим, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом способствовало значительному обогащению его семьи. Только за последний месяц в компании, принадлежащие клану президента, поступило не менее 2 млрд долларов. Основными источниками их доходов стали недвижимость, криптовалютные проекты и эксклюзивные клубы.

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