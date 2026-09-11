США направили в Саудовскую Аравию военных советников для борьбы с хуситами – CNN

Более сотни американских военных советников были отправлены из США в Саудовскую Аравию, где американцы помогают королевству в сборе разведданных и определении целей в борьбе с хуситами, которых поддерживает Иран. Американские военные работают в Саудовской Аравии в составе новосозданного объединенного командования, сформированного на фоне усиления иранской помощи хуситам.

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Общая численность американского контингента в королевстве может составить около 200 военнослужащих, отмечает CNN. Американский телеканал ссылается сразу на "пять источников, осведомленных о проведении операций".

О ком речь

Американский контингент направлен в Саудовскую Аравию для оказания помощи в разведке и определении целей в борьбе королевства с группировкой "Ансар Алла" (дословно – "партизаны Аллаха"). Это военизированная группировка хуситских террористов.

В ноябре 2014 года Совбез ООН ввел санкции в отношении военных лидеров группировки Абдель-Халида аль-Хуси и Абдаллаха Ях'ю аль-Хакима за "угрозу миру, стабильности и препятствие политическому процессу".

В 2024 году сообщалось, что Россия пыталась завербовать на войну против Украины сотни хуситов, пообещав им "высокооплачиваемую работу" и даже российское гражданство.

Как сообщил CNN один из источников, американские военные считают, что в настоящее время в Йемене находятся сотни иранских офицеров из так называемого Корпуса стражей исламской революции, которые работают вместе с хуситами с целью окончательного закрытия пролива Баб-эль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индийским океаном.

Помощь от США

Помимо военных, Вашингтон также предоставил Саудовской Аравии доступ к инструменту, позволяющему в режиме реального времени отслеживать ситуацию на поле боя. Один из американских чиновников сравнил эту систему с "Мейвеном", который использует Пентагон.

Отдельное направление помощи – геопространственная поддержка при определении целей для ударов по хуситам.

В то же время помощь США имеет "жесткие ограничения", отмечает американский вещатель. Так, Вашингтон лишь обменивается с Саудовской Аравией разведывательными данными в рамках регулярного двустороннего сотрудничества.

Американские военные не принимают непосредственного участия в ударах.

Также США не заправляют саудовские самолеты и не оказывают другой оперативной поддержки, которую обеспечивали ранее во время предыдущих боевых действий против хуситов.

Один из источников вещателя охарактеризовал изменение подхода фразой "это уже не те времена".

По его словам, нынешняя американская помощь направлена исключительно на то, чтобы саудовские операции "проводились организованно и профессионально".

Обострение ситуации вокруг пролива

Усиление американской поддержки происходит на фоне боевых действий хуситов на Аравийском полуострове. Боевые столкновения "стали самыми интенсивными" с 2022 года, когда между хуситами и правительством Йемена, поддерживаемым Саудовской Аравией, было заключено "хрупкое перемирие". С тех пор страна фактически остается разделенной.

Хуситы захватили стратегический порт на побережье Красного моря. Это потенциально позволяет им создавать угрозу для судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на этой неделе в результате ракетно-дроновой атаки хуситов на Саудовскую Аравию погибли десятки мирных жителей. Также ранения получили десятки человек, среди которых были женщины и дети. Террористы применили беспилотники и ракеты, нанеся удар по саудовской авиабазе в городе Хамис-Мушайт.

Американские чиновники считают, что в Йемене могут находиться сотни представителей Корпуса стражей исламской революции, которые взаимодействуют с хуситами. Среди возможных целей Ирана называют блокирование Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном и являющегося важным маршрутом мировой торговли.

Напомним: США нанесли новую серию ударов по Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Американские военные наносили удары по целям на территории этой страны. Были атакованы военная логистическая инфраструктура, подземные хранилища оружия и иранские морские силы.

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