Трамп решил пересмотреть отдельные положения будущей сделки с Ираном - медиа

Переговоры между США и Ираном по новой ядерной сделке вышли на финальную стадию, однако в процесс вмешался президент США Дональд Трамп, который решил пересмотреть отдельные положения уже подготовленного проекта договоренностей. Новые требования Вашингтона могут изменить финальную конфигурацию соглашения.

В то же время в Белом доме заявляют, что стороны остаются близкими к компромиссу. Об этом пишет Axios.

По данным издания, Дональд Трамп выдвинул дополнительные требования после ознакомления с проектом соглашения, который был наработан в ходе предыдущих контактов между американской и иранской сторонами.

Как отмечают собеседники в администрации США, президент стремится к скорейшему заключению договоренности, однако настаивает на усилении отдельных ее положений.

Наибольшие замечания американского президента касаются пунктов, связанных с иранской ядерной программой. Текущий проект предусматривает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие и открывает 60-дневное окно для дальнейших переговоров по ограничению ядерной деятельности Тегерана и возможного смягчения санкций со стороны США.

Отдельное внимание стороны уделяют вопросу запасов обогащенного урана и механизмов контроля за его производством. По словам американского чиновника, ключевая дискуссия касается того, каким образом и в какие сроки США смогут получить доступ к соответствующему материалу и обеспечить выполнение договоренностей.

Также Дональд Трамп предложил пересмотреть формулировки, касающиеся судоходства в районе стратегически важного Ормузского пролива, который имеет ключевое значение для мировой энергетической логистики.

Несмотря на новые требования, в администрации США отмечают, что работа над соглашением продолжается, а стороны остаются близкими к его финализации.

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома отметил, что Вашингтон готов ждать столько, сколько будет необходимо, чтобы получить документ, который будет полностью соответствовать позиции президента.

По информации источников, иранская сторона сейчас анализирует новые предложения и планирует предоставить ответ в течение ближайших нескольких дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Трамп разочаровался темпами переговоров и уже обсудил с советниками дальнейшие действия в Иране. Президент США провел встречу с высокопоставленными чиновниками по нацбезопасности в Белом доме, и главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги Вашингтона в военном конфликте с Ираном.

