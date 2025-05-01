США начали масштабную военную реформу, используя опыт боевых действий в Украине – WSJ

США начали масштабную "дроновую" реформу своих Сухопутных сил, используя уроки войны в Украине. Соединенные Штаты планируют вооружить свою армию тысячами беспилотников за счет отказа от запланированных контрактов на бронетехнику.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что это самая крупная военная реформа США со времен Холодной войны.

"Армия США начинает наибольшую реформу со времен завершения Холодной войны, планируя вооружить каждую свою боевую дивизию 1000 дронов и избавиться от устаревшего вооружения и оборудования", – отмечают авторы статьи.

Эта реформа разрабатывалась более года и во многом использует уроки войны в Украине, в которой массово применяются беспилотники, сменившие поле боя.

Первым этапом реформы станет переоснащение 10 дивизий на беспилотные летательные аппараты, которые обеспечат разведку, нанесение ударов и логистику боеприпасов на передовой.

"Мы должны научиться использовать дроны, как с ними воевать, как масштабировать их, производить и применять в наших боях, чтобы мы могли видеть дальше линии видимости", – отметил полковник Дональд Нил, командир 2-го кавалерийского полка США.

Кроме того, американские военные разрабатывают лучшие способы обеспечения связи между подразделениями. Они хотят интегрировать в экосистему поля боя телефоны, планшеты и интернет технологии.

Сухопутные силы США планируют вложить около 3 млрд долларов в разработку усовершенствованных систем перехвата вражеских беспилотников и комплексы РЭБ.

В целом на капитальное перевооружение армии планируют потратить 36 млрд долларов в течение следующих пяти лет. Армия намерена получить эти средства без увеличения оборонных бюджетов, сократив устаревшие системы вооружения, уменьшив гражданский персонал и отыскивая другие способы оптимизации.

"Мы не собираемся просить больше денег. Мы хотим лучше тратить те деньги, которые у нас есть", – сказал начальник штаба армии Рэнди Джордж.

Министр обороны Пит Хегсет одобрил этот план в директиве, подписанной на этой неделе.

В частности, для финансирования реформы армия США приостановит закупки внедорожников HMMWV и легких тактических бронемашин JLTV. Также планируется вывести из эксплуатации часть старых ударных вертолетов AH-64 Apache.

Вооруженные силы США также прекращают контракт на танк M10 Booker, который после десяти лет разработки не оправдал ожиданий военных из-за неудовлетворительных технических характеристик.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне забраковали новый легкий танк M10 Booker, разработку которого начали еще при Обаме. Как выяснилось, ушедший в серию "легкий" танк по проекту Mobile Protected Firepower не отвечает концептуальным требованиям.

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