В Пентагоне забраковали новый легкий танк M10 Booker, разработку которого начали еще при Обаме: что с ним не так. Фото

Пентагон наконец-то получил новые "легкие" танки M10 Booker со 105-мм пушкой на шасси ASCOD, которых он годами ждал, чтобы заказчик выполнил все требования. Однако эта машина оказалась ненужной, поскольку военные не знают, как ее использовать. Планируемый как легкий танк оказался настолько тяжелым, что его не выдерживают мосты на полигонах и его невозможно десантировать с C-130 Hercules, как было задумано.

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Танк M10 Booker, разработанный для пехоты, пал жертвой процесса изменений требований к нему. Об этом заявил технический офицер министерства армии Алекс Миллер в интервью Defense One.

По его словам, в целом этот танк должен стать "строгим напоминанием" о необходимости мыслить критически во время проверок собственных требований к оружию.

Как выяснилось, вышедший в серию "легкий" танк по проекту Mobile Protected Firepower не отвечает концептуальным требованиям.

Дело в том, что изначально машина задумывалась как относительно легкая, десантированная с воздуха с помощью американского транспортного самолета C-130 Hercules. Этот танк должен был заменить снятый с вооружения M551 Sheridan, который использовал систему LAPES, с маловысотным сбросом:

Однако перипетии и повороты процесса армейских требований сделали танк слишком тяжелым.

Для M10 Booker декларировался вес в 38 тонн, а в результате дополнительной брони он стал весить 42 тонны. Для сравнения, снятый с вооружения танк M551 Sheridan весил всего 15 тонн.

Предварительный анализ возможности создания M10 Booker еще в 2013 году показал, что сбрасывать такую машину из С-130 Hercules будет невозможно. Но вместо того, чтобы ничего не разрабатывать в 2015 году, требования к новой машине таки оформили и начали сбор предложений на конкурс Mobile Protected Firepower. И в этих требованиях не было ничего о десантировании и возможности перевозки танка на С-130 Hercules, а только о возможности перевозки двух машин на одном C-17.

Уже во время конкурса к требованиям начали вносить изменения, а когда прототипы были готовы в Воздушных силах США изменили свои требования по нагрузке для C-17. И теперь в него просто не влезали два M10 Booker.

Кроме того, танк M10 Booker оказался столь тяжелым, что мосты на полигоне Форт-Кэмпбелл его просто не выдержат.

"Когда в прошлом году 101 воздушно-десантная дивизия готовилась получить свои первые M10 Bookers - танки, разработанные специально для пехоты, – штабные планировщики несколько поняли: 8 из 11 мостов в Форт-Кэмпбелле треснут под тяжестью "легкого танка", – пишет Defence One.

В американскую армию поступило уже три танка M10, но в Пентагоне не уверены, что необходимо продлевать контракт с General Dynamics на производство всех 96 танков.

Издание отмечает, что на разработку M10 Booker Пентагон потратил на этапе конкурса 752 млн. долларов. Победитель получил контракт на 1,14 млрд долларов на первую партию из 96 машин. То есть в общей сложности расходы на проект Mobile Protected Firepower и сам M10 Booker составляли около 1,8 млрд долларов.

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