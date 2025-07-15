Германия хочет купить у США дальнобойные комплексы Typhon: Писториус выступил с заявлением

Германия планирует приобрести у Соединенных Штатов Америки дальнобойные ракетные пусковые установки Typhon, способные поражать цели на расстоянии 2000 километров, включая РФ. Таким образом Берлин стремится значительно повысить собственные оборонительные возможности и в целом возможности Европы сдерживать вероятную российскую агрессию.

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Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус после встречи со своим коллегой Питом Хегсетом в Вашингтоне. Как передает n-tv, решение еще не принято, но он официально выразил заинтересованность в закупке такого вооружения.

Отмечается, что это был первый визит Писториуса с момента смены американской администрации в январе. После разговора с главой Пентагона он объявил как "последнюю новость дня", что Германия начала процесс закупки систем дальности Typhon, которые могут стрелять ракетами большой дальности, в частности Tomahawk.

"Бундесвер пока не имеет такого оружия с дальностью стрельбы 2000 километров. Соответствующие европейские системы все еще разрабатываются и, по словам Писториуса, не будут доступны по меньшей мере семь-десять лет. Ракетные же установки Typhon должны быть приобретены на переходный период", – говорится в сообщении.

Поскольку процесс может занять несколько лет, Писториус выразил надежду, что США, как и обещал в прошлом году тогдашний президент Джо Байден, разместят собственное оружие средней дальности в Германии, начиная с 2026 года. Хотя до сих пор подтверждения этого от администрации Трампа не было.

Министр обороны США Пит Хегсет отметил, что Белый дом пока рассматривает вопрос о том, желают ли они поставлять Берлину ракетные пусковые установки Typhon.

По данным медиа, развертывание ракет средней дальности в Германии вызывает большие споры в Социал-демократической партии (СДПГ). Недавно этот вопрос был раскритикован в "манифесте" по внешней политике представителями левых, в частности бывшим лидером парламентской группы Рольфом Мютценихом. Ожидается, что приобретение Германией собственного оружия средней дальности также встретит сопротивление в этой части партии.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия будет играть ведущую роль в поставках Украине систем противовоздушной обороны Patriot из США. По его словам, такая военная помощь улучшит ситуацию с безопасностью и защитит украинцев от российских атак.

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