В Пентагоне рассматривают предложение о выводе 10 тыс. солдат из Восточной Европы – NBC News

Пентагон рассматривает возможность выведения из Восточной Европы 10-тысячного американского военного контингента. Речь может идти о половине 20-тысячной группировки, развернутой на территории соседних с Украиной европейских стран в 2022 году администрацией тогдашнего президента США Джо Байдена.

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Американские военные должны были укрепить оборону стран Восточной Европы, поэтому вероятное выведение половины контингента вызвало беспокойство как в самой Европе, так и в США. Об этом сообщает NBC News.

Рассмотрение Министерством обороны США предложения по выводу до 10 тыс. американских военных из Восточной Европы встревожило европейских партнеров Соединенных Штатов из-за того, что такой шаг может ободрить российского диктатора Владимира Путина в его экспансионистских намерениях. Об этом журналисту заявили шесть собеседников, среди которых как европейские, так и американские чиновники.

Речь идет о возможном выводе до половины из 20-тысячного американского контингента, развернутого в 2022 году администрацией Байдена для защиты восточноевропейских государств, граничащих с Украиной. В Пентагоне сейчас ведутся дискуссии по конкретным цифрам, однако знакомые с обсуждением чиновники говорят, что речь может идти о численности до 10 тыс. военнослужащих.

"Шесть американских и европейских чиновников, все из которых пожелали остаться анонимными, описали многочисленные детали предложения, о которых ранее не сообщалось NBC News. Если Пентагон примет это предложение, это усугубит опасения, что Соединенные Штаты отказываются от своих давних союзников в Европе, которые рассматривают Россию как BC", – заявил он.

Подобную озабоченность разделяют и эксперты. В частности, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, если Вашингтон реализует этот замысел, россияне "оценят сокращение численности американских сил как ослабление сдерживания, и это усилит их готовность разными способами вмешиваться в Европу".

Подобные дискуссии вкладываются в заявленную администрацией президента США Дональда Трампа цель заставить Европу взять на себя больше ответственности за собственную оборону, позволив Соединенным Штатам сосредоточить свои военные ресурсы в Китае и других приоритетах.

В частности, еще во время своей первой заграничной поездки в качестве министра обороны глава Пентагона Пит Хегсет в феврале в Брюсселе заявил, что "строгие стратегические реалии мешают Соединенным Штатам Америки сосредотачиваться прежде всего на безопасности Европы", а США стремятся сконцентрировать внимание на обеспечении безопасности своей южной границы и противодействии Китаю.

Уделять больше внимания угрозе со стороны Китая также призвал Элбрид Колби, которого вскоре может утвердить Сенат в должности главного политического советника Пентагона. Он выступал против выделения дополнительных ресурсов Украине и призвал к сокращению количества войск в Европе в пользу сосредоточения на угрозе со стороны Китая.

А вот в Конгрессе с подобным подходом согласны далеко не все. Так, сенатор Роджер Викер, глава Комитета по вооруженным силам, раскритиковал такой подход на слушаниях в четверг.

"Есть некоторые, кто считает, что пора резко сократить наш военный след в Европе. Меня беспокоят эти глубоко обманчивые и опасные взгляды некоторых бюрократов среднего уровня в Министерстве обороны. Они работали над тем, чтобы обеспечить отступление США из Европы, и они часто делали это без согласования с министром обороны", – отметил Викер.

NBC News адресовали запросы по поводу подобных дискуссий в Пентагон и американские вооруженные силы: в первом случае запрос был проигнорирован, во втором на просьбуо комментариях журналисты получили отказ.

"Президент постоянно пересматривает развертывание и приоритеты, чтобы убедиться, что он придерживается принципа "Америка прежде всего", – сказал представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз в комментарии NBC News.

Дискуссии по поводу пребывания американских военных в Европе ведутся на фоне сокращений бюджета Пентагона, который проводит администрация Трампа. Сокращение присутствия войск США в Европе, как ожидают сторонники такого развития событий, высвободит ресурсы потенциально для Индо-Тихоокеанского региона, который, по словам чиновников администрации, они считают высшим стратегическим приоритетом. Отмена развертывания боевых подразделений в Восточной Европе может также сэкономить деньги для армии, которая пытается увеличить инвестиции в инновационное оборудование и оружие.

А вот бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес крайне заинтересовался, на основе какого анализа американские военные чиновники принялись рассматривать сокращение военного присутствия США в Европе.

"У вас будет гораздо меньше возможностей сдерживания. Сейчас Польша, по-видимому, наращивает свой потенциал, румыны, другие европейские страны, но это будет дыра, которую нужно будет заполнить", – подчеркнул генерал.

А вот разведка Дании в феврале предостерегала: сейчас Россия проводит серьезную реконструкцию и реформу своих военных, включая модернизацию оборудования и увеличение производства оружия.

"Если война в Украине завершится или будет заморожена в рамках соглашения о прекращении огня, Россия может быть способна вести широкомасштабную войну в Восточной Европе в течение следующих пяти лет, если НАТО не укрепит свою оборону, говорится в отчете", – отметили в NBC News.

В общей сложности в Европе дислоцируются около 80 тысяч американских военных. Когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, США и Европа согласовали усиление военного присутствия США на восточном фланге НАТО, рассчитывая, что это станет сигналом для Путина о том, что Соединенные Штаты сохраняют приверженность защите расположенных там государств. А вот новая администрация, похоже, взяла кардинально противоположный курс.

Напомним, ранее у The Washington Post вышел материал, в котором говорится, что в новой оборонной стратегии Пентагона единственной угрозой является Китай. Вместо этого РФ США "оставили" Европе.

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