США хотят организовать еще одну встречу Уиткоффа с делегацией РФ – CNN

Американские дипломаты готовят встречу спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа с российскими переговорщиками. Одновременно готовятся встречи с европейцами и украинцами, которые должны состояться на следующей неделе в Лондоне.

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Уиткофф должен донести до российских переговорщиков предложение США признать Крым в обмен на перемирие и начало переговоров. Это предложение американцы будут "продвигать" и в Лондоне на встречах с европейцами и украинцами, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

По словам этих источников, обе встречи "планирует администрация Трампа", которая "готова признать российский контроль над Крымом как часть предложения США по прекращению войны с Украиной".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание Bloomberg получило информацию об указанной "потенциальной уступке", которая была названа "последним сигналом того, что президент США Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня".

Официально украинское военно-политическое руководство эту информацию еще не комментировало. Однако в CNN предполагают, что президент Украины Владимир Зеленский ни в коем случае не согласится с американским предложением. Вещатель цитирует заявления украинского лидера по этому поводу, в том числе последнее, мартовское – Украина не признает никакие оккупированные территории российскими.

Так или иначе, но предложение США по Крыму также предусматривает прекращение огня по всей линии фронта, цитирует вещатель свой источник.

Более того, о Крыме европейцам и украинцам американцы якобы уже сообщали – в Париже, в прошлый четверг. Также это предложение госсекретарь США Марко Рубио сообщал министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Отметим, что после общения Рубио и Лаврова в ООН прозвучало заявление российского представителя Василия Небензи – что "при нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично".

Трамп ранее уверял, что ожидает "хороших предложений" по переговорам о завершении войны России против Украины. На фоне ежедневных российских обстрелов глава Белого дома отмечал, что есть "продвижение" по поводу перемирия.

А сам Стив Уиткофф уточнял, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет содержать вопросы "пяти территорий". Кроме территориального вопроса, в документе могут быть прописаны гарантии безопасности, специальные протоколы, но без участия НАТО.

Отдельно Трамп утверждает, что Соединенные Штаты Америки могут выйти из переговоров по мирному урегулированию войны России против Украины. По его словам, это может произойти, если какая-либо из сторон будет осложнять процесс переговоров.

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