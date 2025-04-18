"Нереалистично": постпред РФ в ООН сделал циничное заявление о перемирии в Украине

Постоянный представитель государства-агрессора России в ООН Василий Небензя сделал циничное заявление о временном перемирии в Украине, к которому призывают Соединенные Штаты, и на которое уже согласилась Украина. По словам российского дипломата, это якобы нереалистично.

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Об этом он сказал на брифинге в Нью-Йорке в четверг, 17 апреля. Небензя в очередной раз перевел вину на Украину, обвинив в том, что она якобы нарушает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

"У нас была попытка ограниченного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на этом этапе", – заявил россиянин.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 17 апреля, комментируя энергетическое перемирие, сказал, что РФ Россия уменьшила количество обстрелов украинской энергетической инфраструктуры. Однако, оккупанты усилили удары по гражданским объектам.

По его словам, Россия тоже посылала отчет о якобы обстрелах Украиной энергетической инфраструктуры, что не соответствует действительности.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 17 апреля заявил, что Штаты получат ответ России по поводу мирных переговоров о завершении войны в Украине уже на этой неделе. После ответа россиян будут приняты соответствующие решения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдепе США заявили, что РФ срочно должно показать, серьезно ли она настроена говорить об установлении мира в Украине и прекращении войны. Мир ждет ответа от Москвы уже сейчас.

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