США готовят радикальное сокращение участия в НАТО: журналисты узнали подробности

Правительство Соединенных Штатов Америки намерено значительно сократить количество систем вооружения и солдат, которые есть в распоряжении НАТО. Таким образом Вашингтон усиливает давление: европейцы должны быстро заполнить эти пробелы.

Об этом пишет Der Spiegel. По данным издания, в конце прошлой недели представитель министра обороны США Пита Гегсета Александр Велес-Грин проинформировал в штаб-квартире НАТО высокопоставленных чиновников из других стран-членов о том, что Штаты собираются существенно уменьшить свои военные взносы в Альянс.

Уже длительное время США настаивают на перераспределении военных обязательств в рамках НАТО. В действующей системе распределения нагрузки Штаты обеспечивали примерно половину военных мощностей. Советник Гегсета впервые назвал представителям стран НАТО цифры, которые конкретно представляют себе США.

"В рамках военного планирования Альянса Вашингтон намерен в дальнейшем значительно уменьшить объем ключевых военных ресурсов, предоставляемых НАТО, в частности американских истребителей, военных кораблей, беспилотников и самолетов-заправщиков", – сказано в сообщении.

Какие изменения ожидаются

Таким образом, США планируют существенно сократить свои предыдущие обязательства по "модели сил НАТО". Европейцы должны будут быстро самостоятельно заполнить образовавшиеся пробелы.

Альянс договорился об этой модели в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. В ней зафиксировано, к каким подразделениям и военным ресурсам государств-членов НАТО может непосредственно обращаться верховный главнокомандующий НАТО в Европе для обеспечения сдерживания и обороны Европы.

Одним из способов компенсировать дефицит истребителей являются постоянные поставки самолетов F-35 европейским союзникам. Немецкие вооруженные силы планируют получить первые самолеты от США в следующем году. Польша только что получила свои первые три F-35.

Однако европейские государства НАТО не имеют стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Кроме того, два авианосца, которые США сейчас зарегистрировали в "модели сил НАТО" для использования в кризисных ситуациях, вряд ли можно будет легко заменить.

"Однако США четко дали понять, что в рамках НАТО они намерены сохранить ядерное сдерживание в Европе. Взамен европейцы должны в основном самостоятельно обеспечивать конвенционную оборону континента", – сказано в статье.

Соответственно, как сообщил американский посланник, ВМС США намерены уменьшить количество эсминцев, находящихся в распоряжении НАТО. А подводные лодки США вообще больше не планируют предоставлять в рамках Альянса. Также европейцы должны самостоятельно обеспечивать беспилотники для разведки, а касательно боевых моделей США также намерены значительно сократить свое участие.

